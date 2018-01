MINUSI I SNIJEG Sa sjevera prema Hrvatskoj kreće ledeni val, meteorolozi najavili jaku promjenu

Foto: Facebook, Pixsell/Igor Šoban

TEMPERATURE zraka posljednjih se dana spuštaju pa od proljetnih temperatura dolazimo ponovo do zimskih hladnoća. Niske temperature u većini zemlje pratit će snijeg.

Sutra nas očekuje djelomice sunčano vrijeme, no mjestimice je moguća umjerena, povremeno i povećana naoblaka. Na istočnom dijelu zemlje sutra će biti umjereno do pretežno oblačno, no uglavnom suho, uz umjeren do jak istočni vjetar.

U gorju će pasti novi snijeg

Središnji dio zemlje očekuje pretežno oblačno vrijeme uz malu mogućnost za oborine, uglavnom snijeg.

Oblačno vrijeme u gorju će donijeti novi sloj snijega. Temperature će od jutarnjih -1 preko dana dosegnuti do 3 Celzijeva stupnja.

Bura će oslabjeti

Na Jadranu se očekuje djelomice sunčano. Uz umjerenu do jaku, podno Velebita i olujnu buru, temperature na Jadranu kretat će se od jutarnjih 5 do dnevnih 11 Celzijevih stupnjeva.

Pred kraj dana bura će oslabjeti i okrenuti na istočni vjetar. Kiše bi moglo biti jedino na južnom dijelu obale gdje se očekuje promjenjivo oblačno vrijeme.

Stiže nova hladna fronta

To je, barem prema najavama meteorologa, samo početak hladnog razdoblja koje nam donosi nova, hladna fronta. Naime, velika promjena u temperaturama očekuje se kasnije u ovom tjednu, piše Severe Weather Europe na svojoj Facebook stranici.

Hladna fronta pomiče se iz Rusije prema kontinentalnoj Europi i donosi nekoliko frontalnih sustava koji, uz hladnoću, sa sobom nose i novi snijeg. Središnji dio Europe zahvatit će ledeni val pa je snijeg moguć i u nizinama.

Kod nas sljedeći tjedan hladnije

Umjereno do pretežno oblačno ostat će do sredine sljedećeg tjedna. U srijedu će biti nešto malo toplije, uglavnom uz kišu u nizinama, a u gorju snijeg.

Tijekom tjedna, na Jadranu će biti promjenjivo vrijeme, povremeno uz kišu. Uz nešto višu temperaturu, puhat će jugozapadnjak koji će u drugom dijelu tjedna okrenuti na sjeverozapadnjak.



Uz minimalne jutarnje temperature koje će se kretati od -3 Celzijeva stupnja do čak 4 stupnja krajem tjedna, DHMZ predviđa kako bi u Zagrebu u utorak moglo biti i malo snijega.

Rijeka s minimalnim temperaturama od 3 do 6 Celzijevih stupnjeva do maksimalnih dnevnih 10 stupnjeva, sljedeći bi tjedan mogla imati i sunčanih razdoblja. No, prema kraju tjedna, uz jugo, dolazi i kiša koja će biti obilnija u petak.

U Splitu bi moglo biti nešto više sunca uz višu maksimalnu dnevnu temepraturu zraka. Pri kraju tjedna raste vjerojatnost obilnijih padalina u tom dijelu Dalmacije. Maksimalne dnevne temperature mogle bi dosegnuti i do 13 Celzijevih stupnjeva.

Hladna jutra u Osijeku i promjenjivo vrijeme u kojem je više sunčanih razdoblja obilježit će sljedeći tjedan u tom slavonskom gradu i njegovoj okolici.

Snijeg je moguć u utorak, a potom i krajem tjedna, u subotu. Uz minimalne temperature koje će se kretati tek nekoliko stupnjeva ispod i iznad nule, maksimalne temperature neće prijeći 9 stupnjeva.

Snijega će sljedeći tjedan biti u gorju. Lika i Gorski kotar dobit će nove slojeve bijelog pokrivača, a temperature se neće dizati iznad 8 stupnjeva u Gospiću, a 5 u Pargu i Fužinama.