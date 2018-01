Mladi genijalac iz Karlovca otvorio tvrtku, zapošljava ljude, a njegov proizvod prodaje se diljem svijeta

Foto: Privatni album

ALBERT GAJŠAK u travnju prošle godine je kao učenik završnog razreda srednje škole u Karlovcu privukao pažnju javnosti svojim projektom MAKERbuino za koji je crowdfunding kampanjom prikupio čak 100 tisuća dolara.



Danas, osam mjeseci kasnije, MAKERbuino - retro igraća konzola, koju korisnici sastavljaju sami pa je zapravo edukativni alat za stjecanje tehničkih znanja - uspješan je proizvod koji se prodaje diljem svijeta.



Albert je, kako bi se potpuno posvetio biznisu, odustao od studiranja, vodi svoju tvrtku, a prije nekoliko dana o njemu je izašao članak u internetskom izdanju prestižnog časopisa Forbes.







"Krenulo nas je!"



"U kratkim crtama, krenulo nas je! Nakon što sam odustao od fakulteta i posvetio se u potpunosti MAKERbuinu, stvari se same od sebe poslaguju. Preselili smo tvrtku u novi prostor od 100 četvornih metara. Dobili smo i poticaj grada Karlovca za male poduzetnike.



Na Bugovom startup natjecanju Idea Knockout osvojili smo prvo mjesto - putovanje u Vegas i izlagački prostor na najvećem svjetskom sajmu potrošačke elektronike (CES u Las Vegasu). Izlagali smo MAKERbuino na sajmu video igara Reboot InfoGamer u Zagrebu.



Na najvećem europskom Maker Faireu u Rimu smo osvojili nagradu Maker of merit za projekt MAKERbuino. Na startup natjecanju Zagreb Connect smo nedavno osvojili prvu nagradu - 60 tisuća kuna, a prije dva dana o MAKERbuinu izašla je priča na prestižnom portalu Forbes.



Prodaja nam iz mjeseca u mjesec raste, zapošljavamo nove ljude, organiziramo proizvodni proces, širimo kapacitete. Sve MAKERbuine pripremljene za Božić smo prodali 17 dana prije Božića - prodaja nam je porasla 300 % u odnosu na prošle mjesece", kaže Albert.







"Ne bih si mogao oprostiti da nisam barem pokušao krenuti u ovom smjeru"



Mladi ljudi u Hrvatskoj pod velikim su pritiskom da završe fakultet kako bi "dobili papir" i zaposlili se, po mogućnosti, u nekom ministarstvu, državnoj agenciji, općini, ili, što je sada popularno - nacionalnom parku, no Albert je odabrao drugačiji put."Nakon srednje škole sam se zaposlio u vlastitoj tvrtki te se u potpunosti prepustio MAKERbuinu. Generalno me ljudi u Hrvatskoj zbog toga kritiziraju i ne mogu razumjeti moje objašnjenje za takvu odluku.Ja držim da je to bio jedan od boljih poteza i smatram da dvije stvari u životu nitko ne može raditi simultano, a istovremeno i kvalitetno. Drugim riječima, trebao sam se posvetiti u potpunosti fakultetu ili u potpunosti poduzeću i ja sam izabrao drugu opciju.Također sam shvatio da za vođenje vlastitog startupa završen fakultet definitivno jest olakšanje, ali nije predispozicija.Nisam protivnik formalnog obrazovanja, jednostavno sam dobio priliku o kojoj sam uvijek sanjao - mogao sam pretvoriti svoj hobi (ono što volim raditi) u posao i stil života.Nikad si ne bih mogao oprostiti da nisam barem pokušao krenuti u ovom smjeru zbog vlastitih (ili tuđih) strahova i tradicije. Plan mi je nastaviti unaprjeđivati postojeći proizvod i lansirati nove te i dalje gurati izvoz, širiti proizvodne kapacitete, zapošljavati nove ljude", kaže Albert.Prošlogodišnja crowdfunding kampanja na Kickstarteru pokazala je da će MAKERbuino biti vrlo atraktivan kupcima na svjetskom tržištu, jer su umjesto planiranih deset tisuća dolara prikupili čak sto tisuća. Najveći potencijal vide na tržištu SAD-a, gdje su i do sada imali najbolju prodaju, a priliku za uspostavu novih kontakata vide i u odlasku na CES u Las Vegas, krajem ovog mjeseca."95 % MAKERbuina odlazi van Hrvatske, najviše u SAD, zatim u UK i Njemačku. Ne radi se o tome da za naš proizvod nema interesa na hrvatskom tržištu, jednostavno je tržište vrlo maleno u usporedbi s prije navedenim zemljama. U Kickstarter kampanji je najviše MAKERbuina prodano kupcima iz SAD-a, a to je tržište na kojem smo do tada bili potpuno anonimni. Vidim jako velik potencijal u izvozu na američko tržište i CES će definitivno igrati veliku ulogu u daljnjem širenju na taj dio svijeta", kaže Albert.MAKERbuino je uradi-sam prijenosna igraća konzola nalik na Nintendov GameBoy. Dolazi nesastavljena (u dijelovima), korisnik konzolu sastavlja prema uputama koje su svima dostupne besplatno na internetu. U procesu sastavljanja i korištenja konzole prolazi se kroz raznovrsne korisne i zanimljive tehničke aktivnosti: lemljenje, poznavanje osnova elektronike i osnovnih elektroničkih komponenti, programiranje mikroračunala, proširivanje igraće konzole vlastitim softverskim i hardverskim dodacima itd.