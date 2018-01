Moćna rovinjska firma protiv Ramljaka, ne priznaju milijarde američkim strvinarima

Foto: Pixsell/Marko Lukunić



ADRIS, koji je Todoriću posudio milijardu kuna, pobunio se protiv tretmana vlasnika obveznica i banaka koji su sudjelovali u roll upu, čime su osigurali stopostotnu naplatu i traži osporavanje njihovih potraživanja. Time se još jednom pokazuje koliko su dvojbeni potezi Ante Ramljaka, vladinog povjerenika koji je potpisao ugovor kojim je vlast u Agrokoru prepustio američkom strvinarskom fondu Knighthead i američkim konzultantima AlixPartners te privilegirao sudionike roll up kredita.



>> Ramljak priznao da je Agrokor dužan 41,45 milijardi kuna, a osporio 16,4 milijarde



Oni će se naplatiti u cijelosti, jer su stara potraživanja pretvorili u nova, dok će ostali pretrpjeti goleme gubitke jer imovina nije dovoljno velika da bi se svi mogli u cijelosti naplatiti. Svjesni su toga očito u Adrisu pa potraživanje NY Bank of Mellon od 4,6 milijardi kuna, banke skrbnika za obvezničare, a to je vidljivo iz rješenja Trgovačkog suda, osporavaju ovom tvrdnjom: "Osporavatelj osporava aktivnu legitimaciju vjerovnika te ističe da skrbnik ne može biti vjerovnik." O čemu se tu radi? Vlasnici obveznica sakrili su se iza banke skrbnika, za razliku od ostalih dobavljača koji su morali prijavljivati svoja potraživanja pod punim imenom tvrtke i adresom. Obveznice koje su kupovali debelo ispod cijene imatelji će zahvaljujući Ramljakovom ugovoru isplatiti u cijelosti, a iznos koji su dali za novi kredit isplatit će im se u cijelosti uz kamatu od četiri posto.



Rovinski Adris, čiji je suvlasnik i predsjednik uprave Ante Vlahović. osporava i druge sudionike roll up kredita. Za Erste i Zabu navode kako su njihove tražbine djelomično podmirene, ali javnosti nije poznato u kolikom iznosu. "Trebala je biti prijavljena u umanjenom iznosu te, opreza radi, (Adris) osporava predmetnu tražbinu."



Adris: Cilj nam je pokrenuti raspravu



Kontaktirali smo Adris, pitali smo ih oko motiva osporavanja i djeluju li samostalno ili postoji neki dogovor s drugim vjerovnicima:



"Kao što je iz sudskih dokumenata vidljivo, izvanredni povjerenik priznao je Adrisovo potraživanje u cijelosti, dakle glavnicu i ugovorene kamate, što je Trgovački sud u Zagrebu svojim rješenjem i potvrdio.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Adris je osporio tražbine vjerovnika koji sudjeluju u roll up kreditu, od 8. lipnja 2017. godine, u dijelu u kojem su njihove prijavljene tražbine podmirene roll up kreditom. Cilj nam je pokrenuti raspravu o tome daju li tražbine koje su prestale postojati zbog pretvaranja u roll up kredit pravo glasa u postupku izvanredne uprave. Što se tiče vjerovničkog vijeća, iz Adrisa ističu kako nisu zastupljeni u privremenom vjerovničkom vijeću", odgovorili su Indexu.Dakle, rovinjskoj je tvrtki sporno ono o čemu je Index pisao, nepravda u kojoj je dio vjerovnika isplaćen, ali će ipak sudjelovati u vjerovničkom vijeću sa stanjem potraživanja na dan 10. travnja, koje ne odgovora stvarnom stanju. Na primjer, za razliku od već dijelom podmirenih strvinarskih fondova koji će, prema svemu sudeći, preko svojih predstavnika sudjelovati u vijeću i krojiti nagodbu, Sberbank će vrlo vjerojatno biti isključen jer je Ante Ramljak odbio priznati njihova potraživanja nakon što su pokrenuli postupke želeći se naplatiti preko zemalja u susjedstvu.Svjesni su toga i u Adrisu. Zanimljivo je da je i ta tvrtka članica Udruge dobavljača koju sada vodi Marin Pucar, i čiji su se članovi također djelomično naplatili. Iz kompliciranih formula koje objavljuju u Agrokorovim mjesečnim izvješćima nemoguće je znati tko je dobio koliko od 150 milijuna eura za stari dug. Ta je udruga ujedno nasljednik Koordinacije proizvođača i dobavljača, koju je predstavljala Marica Vidaković i koja je podržala Ramljakovo novo zaduživanje od milijardu eura i tzv. roll up kredit. Iako njihov uspjeh u naplati ne možemo uspoređivati s onim američkih fondova i banaka, njihov je glas pomogao ovakvom zapletu.Nacrte potencijalne koalicije ili barem primirja između Adrisa i Rusa vidljiv je iz Rješenja Trgovačkog suda i Agrokorovog priopćenja u kojem se šturo navodi da su Adris grupa d.d., Sberbank of Russia i VTB grupa povukli svoja međusobna osporavanja. No kažu kako nema formalnog dogovora."Adris nije ni u kakvim formalnim dogovorima s drugim vjerovnicima, ali ćemo ustrajati na zaštiti svojih potraživanja pravnim sredstvima. Usredotočeni smo na budućnost, na rast i razvoj naše tvrtke, a bavljenje ovom temom ostavit ćemo najboljim pravnim stručnjacima", odgovorili su Indexu.U grupi tvrtki koje osporavaju potraživanja su Alca Zagreb, D.M.H., Ricardo, RCB Bank Limited, Sberbank, VTB Bank AG, VTB Bank SA, VTB Capital PLC, Feniks Radnička, Bebra, Agram Invest, Agrolaguna i Euroherc osiguranje.Njihove pozicije nisu jednake, primjerice Agram osporava i Sberbankova potraživanja, od čega je Adris odustao. Ante Ramljak priznao je 41 milijardu kuna tražbina, osporio 16 milijardi, a međusobno su vjerovnici osporili čak 10,4 milijardi. Trgovački sud u Zagrebu uputio ih je da međusobna osporavanja rješavaju u parnicama.