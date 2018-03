MOSKVA UZVRATILA UDARAC Hrvatska diplomatkinja proglašena nepoželjnom u Rusiji

Foto: Hina/123rf

MOSKVA je tajnicu kabineta hrvatske ministrice vanjskih poslova proglasila nepoželjnom u Rusiji.



O diplomatskoj osveti službene Moskve zbog protjerivanja ruskog diplomata iz Zagreba izvijestilo je Ministarstvo vanjskih poslova u šturom priopćenju.



"Slijedom sjednice Europskog vijeća održane 23. ožujka Republika Hrvatska se, kao i većina država članica EU, solidarizirala s Velikom Britanijom povodom slučaja trovanja bivšeg ruskog obavještajca Skripala i njegove kćeri u Salisburyju te je 26. ožujka uskratila gostoprimstvo jednom diplomatu ruskog veleposlanstva u Zagrebu", navodi se u priopćenju Ministarstva vanjskih poslova.



"Proglašavanjem jednog ruskog diplomata persona non grata hrvatska je Vlada stala uz saveznike i partnere u EU i NATO i jasno osudila svaku prijetnju međunarodnom pravu te europskoj i globalnoj sigurnosti.



Danas 30. ožujka, hrvatskom veleposlaniku u Moskvi Tončiju Staničiću priopćena je odluka Ministarstva vanjskih poslova Ruske Federacije o uskraćivanju gostoprimstva jednom hrvatskom diplomatu, bivšem djelatniku hrvatskog Veleposlanstva u Moskvi", piše u priopćenju Ministarstva vanjskih poslova.



Kako se neslužbeno doznaje, iz Moskve nije protjeran nijedan aktivni diplomat, ali je zato ulazak u Rusiju zabranjen našoj diplomatkinji, Rini Eterović Goreti. Radi se o tajnici kabineta hrvatske ministrice vanjskih poslova, Marije Pejčinović Burić, koja nakon ove odluke Moskve ne smije putovati u Rusiju u službenom statusu.



Ruska osveta





Rusija protjeruje 60 američkih diplomata i zatvara konzulat u Sankt Peterburgu u odgovoru na sličnu mjeru koju je SAD poduzeo povodom napada nervnim otrovom u Velikoj Britaniji. No osim američkih, Rusija je najavila i protjerivanje diplomata iz drugih zemalja koje su protjerale ruske.Budući da je više od 20 zemalja - SAD, većina članica EU-a, Ukrajina i druge - dosad protjeralo ukupno više od 150 diplomata, to znači da će i Rusija protjerati ukupno više od 150 njihovih diplomataHrvatska se pridružila SAD-u, Velikoj Britaniji i još 13 zemalja Europske unije koje su odlučile protjerati ruske diplomate kao odmazdu nakon pokušaja ubojstva njenog građanina nervnim otrovom 4. ožujka.Ruski veleposlanik u Hrvatskoj Anvar Azimov oštro je osudio ovaj potez Hrvatske koji je nazvao ''neprijateljskim korakom''. "Izražavamo duboko žaljenje što je hrvatska strana, sljedeći u kolosijeku blokovske solidarnosti pojedinačne zemlje EU-a i NATO-a, donijela žurnu i loše smišljenu odluku, čije će posljedice negativno odjeknuti za daljnji razvoj naših bilateralnih odnosa, uključujući njihov trgovinsko-gospodarski dio", zlokobno su poručili iz ruskog veleposlanstva.Velika Britanija je objavila da protjeruje 23 ruska diplomata koje je proglasila prikrivenim obavještajnim agentima. Amerika je objavila da protjeruje 60 diplomata, uključujući 12 iz sjedišta UN-a u New Yorku, te zatvorila ruski konzulat u Seattleu. Američki dužnosnici za Politico su priopćili kako je uklonjen ''velik broj neprihvatljivo brojnih ruskih obavještajnih časnika koji borave u SAD-u''. Ukrajina ih protjeruje 13. Kanada, Njemačka, Francuska i Poljska protjeruju po četiri, Litva i Češka po tri, Nizozemska, Danska, Italija i Španjolska po dva, a Hrvatska, kao i Mađarska, Latvija, Finska, Švedska, Norveška Rumunjska, jednog.