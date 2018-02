Moskvu pogodila najgora snježna oluja ikad, pogledajte snimku

Foto: Twitter

MOSKVU je pogodila najsnažnija snježna oluja otkad postoje mjerenja u tom gradu, objavile su gradske vlasti u suradnji s meteorolozima. Najmanje jedna osoba je poginula, a petero je ozlijeđeno.

U 24 sata u ruskoj metropoli palo je 43 centimetra snijega, što je više od polovice mjesečnog prosjeka, podaci su Državne meteorološke službe.

"Jedna osoba je poginula nakon pada stabla na električni vod", rekao je gradonačelnik Moskve Sergej Sobianin, dodavši kako je oluja srušila 360 stabala.

