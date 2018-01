MOST: Zašto je ministar Božinović sve poslove vezane uz tehnički pregled i registraciju dao privatnoj firmi?

Foto: mppi, fah

IZ MOSTA nezavisnih lista su priopćili kako su i ranije skretali pozornost javnosti i nadležnih tijela na "poslovanje" Centra za vozila Hrvatske koji je, kako ističu, svoj monopolistički položaj prije par dana proširio novim ovlastima zahvaljujući odluci ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića.



U Mostu ocjenjuju da je "netransparentno i u najmanju ruku sumnjivo" toj privatnoj tvrtki s javnim ovlastima dodijeliti poslove vezane uz registraciju vozila i prijenos vlasništva, što je do sada obavljalo Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo financija.



Politički tajnik Mosta i saborski zastupnik Nikola Grmoja istaknuo je kako je Centar za vozila Hrvatske u 2016. imao prihod veći od 500 milijuna kuna od čega 38 milijuna kuna čiste dobiti i to bez novog proširenja poslovanja.



"Umjesto da država ubire poveliki prihod i poreze vezane uz registraciju vozila, ona se toga odrekla u korist privatne tvrtke. Oni su pak odmah podigli cijene nekih usluga koje su i do tri puta skuplje nego što su bile dok ih je obavljao MUP. Nevjerojatno je kako se država lako odrekla tog kolača, a privatna tvrtka je, primjerice, produljenje registracije sa 66 kuna, povećala na 158,40 kuna", istaknuo je Grmoja.





U Mostu ističu i kako položaj Centra za vozila Hrvatske dva i pol desetljeća "intrigira" svojom vlasničkom strukturom i činjenicom da je istovremeno i ovlašteno tijelo i regulator tržišta, što su nespojive uloge."Obavlja sve poslove vezane uz tehnički pregled, kontrolira stanice za tehnički pregled vozila, dijelom je i vlasnik nekih stanica, a istovremeno je i privatno dioničko društvo, te drži tri četvrtine tržišta. Tu nevjerojatnu monopolističku poziciju ministar Božinović dodatno je 'zakucao' dajući im dodatne ovlasti. Nakon takvog poteza, pričati o slobodnom tržištu, tržišnoj i poduzetničkoj slobodi, zaista je licemjerno. Na kraju, usluge privatne tvrtke pretpostavljaju se i državnoj blagajni, tako da su očito to isti, premreženi interesi", smatra Grmoja.U priopćenju iz Mosta podsjećaju kako je sumnju u poslovanje Centra za vozila Hrvatske u Hrvatskom saboru iznosio i Mostov zastupnik Miro Bulj."Iz MUP-a su stizali odgovori kako sve funkcionira po zakonu. Baš kao što i ministar Božinović tvrdi kako su ovim potezom građani na dobitku, jer u kraćem vremenu i na jednom mjestu mogu obaviti tehnički pregled i registraciju. O poskupljenju usluga i netransparentnom slijevanju novca poreznih obveznika u privatne džepove, naravno, nema ni riječi", priopćuje Most.