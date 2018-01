Mulj Promet, tvrtka Brkićevog brata, došla do još jednog poslovnog prostora, sad ih ima 10 u centru Zagreba

Foto: Boris Ščitar, Pixsell, Google maps

MULJ PROMET, vlasnika Joze Brkića, odlukom gradonačelnika Milana Bandića dobio je poslovni prostor na adresi Ilica 36 površine 54 metara kvadratnih i to za 2.790 kuna mjesečno, plus PDV. To je ukupno deseti poslovni prostor koji je došao u posjed Joze Brkića koji trenutno ima 19 tvrtki.

>> Brat Vase Brkića osnovao 19 tvrtki, dobio devet prostora u strogom centru Zagreba

Podsjetimo, Jozo Brkić, brat Milijana Brkića, drugog čovjeka HDZ-a, u posljednjih mjesec dana osnovao je točno 11 tvrtki pa je tako sada ukupno vlasnik čak njih 19. Šesnaest njih osnovao je od ožujka prošle godine do siječnja ove godine. Brkić je preko tih novoosnovanih tvrtki došao u posjed deset poslovnih prostora u vlasništvu Grada Zagreba. Sve poslovne prostore Brkić je dobio temeljem natječaja koje raspisuje Grad Zagreb.

Iz natječaja izgurao hrvatskog branitelja



Posljednji prostor nalazi se na adresi Ilica 36, a za taj prostor natjecale su se četiri tvrtke. Tri tvrtke bile su u vlasništvu Brkića, a osim Mulj prometa u natječaju su sudjelovale njegove Imposant i Twist Promet.



Brkić se natjecao protiv Josipa Markulina koji je ponudio 1.054 kuna, što je bilo puno manje od Brkićevih 2790 kuna. Markulin se u natječaju, kao hrvatski branitelj, pozvao na pravo prvenstva, no nije prihvatio najviši ponuđeni iznos. Tako je Brkić došao do desetog prostora u centru Zagreba.





Brkić za sada ima poslovne prostore na sljedećim adresama: Dolac 9, Vlaška 25, Trg Bana Jelačića 15, Pavla Hatza 25, Berislavićeva 4, Frankopanska 1, Paromlinska cesta 2/A, Radićeva 5, Đorđićeva 3/B te sada ima prostor na adresi Ilica 36.

Sve tvrtke su j.d.o.o.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Brkić uz predsjednicu

Podsjetimo kako se Jozu Brkića još od 2015. godine spominje kao vrlo važnu osobu na Pantovčaku, ali tamo nema nikakvu funkciju, nego ima prijateljske veze s predsjednicom koje su počele navodno 2006., kada je ona boravila u Australiji. Brkić je ondje dugo živio, a onda se nedavno, prije nekoliko godina, vratio u Hrvatsku.

Predstavljao se kao glasnogovornik Ujedinjenih hrvatskih klubova, a bavio se organizacijom turneja hrvatskih pjevača po hrvatskim klubovima u Australiji. Brkić je tako zaslužan za turneje Mate Bulića, Mladena Grdovića, Dražena Zečića i drugih na tom kontinentu, no njegove su zasluge i za posljednju turneju predsjednice Australiji gdje je ona posjećivala hrvatske klubove.

Jedan prostor već je promijenio vlasnika i to na adresi Đorđićeva 3/B, a riječ je o frizerskom salonu. Frizerski salon u vlasništvu je Martine Brlek.Podsjetimo kako je Brkić u ožujku 2017. godine osnovao tvrtke Mr. Joseph's za gospodu j.d.o.o., Brko projekt j.d.o.o., Imposant j.d.o.o., Mulj Promet j.d.o.o., Twist Promet j.d.o.o. te Brko usluge j.d.o.o. U prosincu prošle godine osnovao je tvrtke Network Surface, Invisible Loop, Super smještaj i Cosy Lodge. A u ponedjeljak 15. siječnja osnovao ih je još četiri, i to Vires Animi, Air Glow, Saros medija i Argos progres. Sredinom prošlog tjedna osnovao je još tri i to: Alfa izbor, Axis Art i Orion COD.Sve te novoosnovane tvrtke su j.d.o.o. (jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću). To su tvrtke čiji je najniži iznos temeljnog kapitala 10 kuna, a najniži nominalni iznos poslovnog udjela iznosi 1 kunu.