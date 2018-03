Muškarac u Beču napadao ljude nožem po cesti, troje ljudi u kritičnom stanju

Foto: 123rf

AUSTRIJSKI mediji objavili su da je nekoliko ljudi ozlijeđeno u napadu nožem koji se večeras dogodio na ulicama Beča.



Portal heute.at izvještava da se napad dogodio u večernjim satima, kada je muškarac počeo mahati nožem i napadati prolaznike na cesti u blizini poznatog Prater parka.



Prema izjavama iz policije, troje je ljudi teško ozlijeđeno, a napadač se dao u bijeg. Policija je pokrenula intenzivnu potragu za njim.

The attacker fled the scene, major manhunt underway in #Vienna's #Praterstraße (pictures @Heute_at) pic.twitter.com/FsNytwu2V1

