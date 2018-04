Muškarac u Detroitu se htio baciti s mosta, policija ga spasila na fenomenalan način

Foto: Twitter/MSP Metro Detroit

TRINAEST kamiona blokiralo je jučer rano ujutro državnu autocestu u okolici Detroita.

Razlog? Muškarac koji je prijetio da će se baciti s nadvožnjaka.

This photo does show the work troopers and local officers do to serve the public. But also in that photo is a man struggling with the decision to take his own life. Please remember help is available through the National Suicide Prevention Lifeline at 1-800-273-8255. pic.twitter.com/RBAlCIXT1o