Muškarac u SAD-u prerezao vrat dvogodišnjem sinu jer od njega nije mogao zaspati

Foto: Facebook

MUŠKARAC iz Chicaga u srijedu je kuhinjskim nožem prerezao vrat svom dvogodišnjem sinu jer je mališan "trčkarao po stanu i držao ga budnim".

Rolando Ortiz (37) uhićen je kasno u srijedu nakon što je ubio svog dvogodišnjeg sina Matea Aguaya. Monstrum otac priznao je da je djetetu prerezao vrat kuhinjskim nožem te izjavio da je to učinio "jer je bio vrlo frustriran što nije mogao zaspati", a njegov sin "trčkarao je po stanu i držao ga budnim".

