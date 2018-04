Na prosvjedu protiv Istanbulske urlali ustaški pozdrav i slavili Orbana, tvrde da ih je bilo 70.000

Foto: Index



ZAVRŠEN je veliki prosvjed protiv Istanbulske konvencije koji se održao na splitskoj Rivi.



Organizatori tvrde da se na skupu okupilo 70 tisuća ljudi. Prema procjenama Indexovih reportera s terena, na skupu je bilo maksimalno 15 tisuća ljudi. Policija još uvijek nema procjenu broja prosvjednika, ali ista se očekuje uskoro.



Urlali "Za dom spremni" i prijetili HDZ-ovcima



Prosvjed su obilježili vikanje ustaškog pozdrava "Za dom spremni", nepismeni transparenti, govornici koji se nisu mogli suzdržati od urlanja i učestalog spominjanja Domovinskog rata i Franje Tuđmana, ali i otvorene prijetnje HDZ-ovcima koji će sutra u saboru glasati za ratikaciju Istanbulske konvencije.



U više navrata im je poručeno da će ih, ako budu glasali za ratifikaciju Istanbulske, smijeniti na sljedećim izborima.



Tijek prosvjeda iz minute u minutu:



19:19 Posljednja pjesma puštena na prosvjedu je Od stoljeća sedmog.



19:17 Prosvjed je završio porukom organizatorice koja je, cinično aludirajući na policijsku procjenu broja prosvjednika u Zagrebu, rekla: "Nadam se da se ovih 5000 jasno čulo."



19:14 "Hrvatska treba suverenističku politiku, poput naših susjeda Mađara", urla govornica.







19:12 Na prosvjedu je i neonacist Velimir Bujanec, VIP gost na inauguraciji Kolinde Grabar-Kitarović, osuđen za plaćanje kurve kokainom.



19:09 "Mi ćemo odlučivati o tome kako će Hrvatska izgledati!" urla govornica, pa citira Antu Starčevića.



19:08 Nova govornica na prosvjedu protiv Istanbulske opet priča o ratu i Tuđmanu. "Da bismo stvorili Hrvatsku, sami morami donositi odluke", citirala je govornica Tuđmana.



19:03 Dok se na Rivi održava prosvjed protiv Istanbulske, s druge strane, na Matejuški, upravo kreće svojevrsni kontraprosvjed. Naime, zagovornici ratifikacije Istanbulske u more će pustiti bijele lampione. Broj lampiona bit će jednak broju žena koje su ubijene otkad je Hrvatska potpisala Istanbulsku konvenciju 2013. godine.





18:58 Nakon glazbenog intermezza u kojem je svirao bend Barbari, došao je red na nove govornike. "Očekujem da nas zastupnici u saboru predstavljaju, a ne omalovažavaju. U sabor su ušli našom voljom, a našom voljom će iz njega i izaći. Petak vam je zadnja prilika da pokažete da vam je dobro naroda i države važnije od osobne koristi", rekla je govornica.



18:50 Prosvjednici su ispunili nešto više od pola Rive. Prema procjeni naših reportera s terena, radi se o najviše 15 tisuća ljudi.







18:44 Sljedeća govornica je Ivana Pudić iz Slavonskog Broda, koja kao i mnogi govornici prije nje priča o srpskoj agresiji na Hrvatsku. Potom je krenula pričati o zagađenju zraka u Slavonskom Brodu. Kakve to veze ima sa zaštitom žena od nasilja i/ili Istanbulskom konvencijom, nije baš jasno. Plenkovića napada i zbog protjerivanja ruskog diplomata.



18:42 "Ratifikacija Istanbulske konvencije neće zaštititi žene od nasilja, a interpretativna izjava mene neće zaštititi od ideologije", rekla je sljedeća govornica, pa dodala: "Spol je biološki određen kao muški i ženski, a spol i rod su istovjetni."







18:35 "Dok se HDZ-ov premijer liječio od anemije, ja sam liječila hrvatske branitelje, mnogi su bili baš njegove dobi. Previjala sam njihove rane od gelera, snajpera, mučenja ili samo zatvarala oči poginulih. Danas sam ovdje zato što mi je dosta prevare, HDZ-ove prevare!" rekla je Haberle.

18:30 "Sutra je bitka svih bitaka", rekla je Haberle aludirajući na sutrašnje glasanje o ratifikaciji Istanbulske konvencije. "Sutra nam dokažite da ste bili dostojni našeg povjerenja", rekla je.



18:25 Sljedeća govornica je Ivana Haberle, koja također proziva HDZ-ovu vladu, ali i Anku Mrak Taritaš i Vesnu Pusić. Upravo je spominjanje Vesne Pusić izazvalo burne zvižduke i urlanje iz publike.



18:23 Rivom se ori "Za dom spremni".



18:22 "Odlazi, odlazi", skandiraju prosvjednici nakon što je govornik poručio HDZ-ovcima da pošteno rade svoj posao ili odu. "Pozivamo predsjednika vlade da saborskim zastupnicima dopusti glasanje po savjesti i isto tako, u ovom hrvatskom narodu ima ljudi koji će častan posao vođe naroda znati obavljati kao što je to činio Franjo Tuđman. Hvala vam lipa, Bog vas blagoslovio", zaključio je Turudić.



18:20 U Splitu se pojavila skupina ljudi iz zagrebačke Dubrave, koji su bili i na prosvjedu u Zagrebu.





18:19 "Ne treba nam Istanbulska konvencija kao ni europski policajac GREVIO. U ratu smo obranili Hrvatsku i hrvatske obitelji. Tko je osim branitelja bolje branio žene i njihova prava? Na istom ovom mjestu pokojni predsjednik Tuđman je obećao hrvatskom narodu vraćanje istočne Slavonije, a to obećanje je potom i ispunio", rekao je pa pozvao HDZ-ovce da glasaju protiv ratifikacije.



18:17 "Dosta ovoj HDZ-ovoj vlasti koja se skriva iza najnevinijih, žena i djece, da bi svom narodu, svojim biračima, onima koji su im vjerovali, nametali ideologiju i financirali lijevo-liberalne uloge koje stalno lažu o Domovinskom ratu", rekao je prvi govornik Ivan Turudić, inače zatočenik srpskih logora.



18:15 Na prosvjedu su viđeni i Marko Perković Thompson i ekstremni desničar i saborski zastupnik Željko Glasnović.



18:13 Prosvjednici skandiraju "Ovo je Hrvatska" i "U boj, u boj, za narod svoj", a organizatori ih potiču s pozornice.



18:12 Na obližnjem prozoru izvješen je papir na kojem piše "Ljudi probudite se" i "Za ratifikaciju, 21. stoljeće".







18:10 Nakon uvodnih rečenica organizatorice izvodi se hrvatska himna.



18:09 Prosvjed je i službeno počeo obraćanjem jedne od organizatorica koja je zahvalila svima što su došli u velikom broju. Tvrdi da ih ima 15.000.



18:05 Markićku su novinari pitali smatra li primjerenim da se prosvjed održava neposredno pred franjevačkim samostanom koji odnedavno potresa pedofilski skandal. "Pa recite mi onda na kojem bi se mjestu u Hrvatskoj mogao održati prosvjed", odgovorila je Markić, vjerojatno nesvjesna što je upravo rekla. Opširnije...



18:00 Prosvjed još nije počeo, ali trebao bi uskoro. Željka Markić je glavna zvijezda prosvjeda, ljudi joj prilaze i rukuju se s njom.



17:50 Na prosvjedu su hrastovac Hrvoje Zekanović, šefica udruge U ime obitelji Željka Markić i ekstremna desničarka Bruna Esih.



17:45 Pojavili su se i janjevci sa zanimljivim transparentom.





17:40 Iako su biskupi najavili da neće na prosvjed, na njemu ima časnih sestara. Jednu smo snimili pokraj još jednog prilično nepismenog plakata.









17:33 Na jednom od transparenata stoji "Birajmo hrvatskog Orbana", a Istanbulska konvencija se iz nekog razloga naziva "instambulskom konvencijom".







17:30 Treba podsjetiti da su se o današnjem prosvjedu u Splitu oglasili i hrvatski biskupi, koji su poručili da ne idu na prosvjed, dodavši kako ga neće ni financirati. Opširnije...



17:28 Od poznatih lica zasad su viđeni mostovac Miro Bulj i šatoraš Đuro Glogoški







17:20 Okupljanje prosvjednika započelo je oko 17 sati. Prosvjed će se održati na splitskoj Rivi.