NAJGORE DOLAZI Sava i Kupa nezaustavljivo rastu, oglasile se sirene: "Nema pomoći za ove ljude"

Foto: HGSS



HRVATSKA se bori s poplavama.



Najdramatičnije je danas bilo na području Jasenovca, gdje je vodostaj rijeke Save oborio povijesni rekord te je u 20 sati iznosio 924 centimetra. Dosadašnji rekord, onaj iz 1970. godine, iznosio je 907 centimetara. Proglašeno je izvanredno stanje i provode se izvanredne mjere obrane od poplava.



Ali najgore još nije prošlo. Tek dolazi, i to sredinom tjedna, kada bi ovim područjem trebao proći vrhunac vodenog vala. Procjene kažu da bi Sava mogla rasti još 20 do 30 centimetara.





Pod pritiskom vode popucala cesta



Hrvatska gorska služba spašavanja izvijestila je da su ronioci u ekstremnim uvjetima spriječili urušavanje nasipa kod Tanca na Uni. U gotovo nemogućim uvjetima, s vrlo niskom temperaturom vode od sedam stupnjeva i nikakvom vidljivosti, ronioci su više od dva sata proveli u vodi u kojoj im je prijetilo pothlađivanje kako bi na kritičnome mjestu na nasipu spriječili daljnje urušavanje.



Naime, nešto poslije 12 sati tri ronioca iz Karlovca uz jednog člana Kluba podvodnih aktivnosti Vodomara stigli su na mjesto zarona na nasip između Uštica i Tanca. Budući da se radilo o odronu i urušavanju ceste, bilo je potrebno ojačati nasip uz koji ide cesta. Ronioci su razvukli deset cerada dugih deset metara i širokih četiri metra sa strane nasipa izloženog vodi te su tako ojačali nasip i zaustavili prodiranje vode i moguće potpuno urušavanje ceste. Nakon toga ronioci su se uputili kilometar dalje kako bi na još jednoj kritičnoj točki pripremili moguću sanaciju.



Na stotine pripadnika HV-a cijeli dan neumorno rade na održavanju nasipa dugog 600 metara. Zbog silnog pritiska vode pojavilo se nekoliko odrona, a kod sela Tanac je popucala i cesta. Nasip na dijelovima popušta, a vojska čini sve što je u njezinoj moći da odmah sanira područja nasipa koja su najugroženija. Pred vojnicima je duga noć.





Sirene u Lekeniku



Dramatično je i uz rijeku Kupu. Kako je izvijestio novinar Nove TV, posebno je teško u općini Lekenik. Rijeka nezaustavljivo raste i trenutno je na 960 centimetara. Proglašeno je izvanredno stanje, a čule su se i sirene.



"Uočili smo da je na čepu broj 2 u Letovaniću gdje se prepumpava zaobalna voda došlo do popuštanja. Aktivirali smo sve raspoložive snage. Na terenu je stotinjak vatrogasaca, a stiže i vojska. Moramo 10.000 vreća pripremiti. Kod ovog vodostaja, nema pomoći za ove stanovnike. Građevinsko područje datira još iz 70-ih i Hrvatske vode nisu priječili legalizaciju, ali su se branili kako se radi o neobranjenom području. Samo oni objekti koji se nalaze deset metara od Kupe nisu dobili građevinsku dozvolu.



Stari Brod, Letovanić i Žažinu očekuje burna noć, kod nas je noćas vrhunac vodenog vala, radit ćemo na obrani sustava cijelo vrijeme“, kazao je načelnik općine Lekenik Ivica Perović za Novu TV.





Zatvorena cesta Sisak-Popovača





Voda iz Odranskog polja došla je do kuća u sisačkim prigradskim naseljima. Vodostaj Odre i dalje raste, a prelila se voda i iz Lonjskog polja.Zbog prelijevanja savske vode preko državne ceste (D36) Sisak-Popovača, Hrvatske su ceste u dogovoru sa Stožerom zaštite i spašavanja Sisačko-moslavačke županije donijele odluku o privremenom zatvaranju te prometnice za sav promet.Promet će biti obustavljen od ponedjeljka 19. ožujka u 19 sati do utorka 20. ožujka u 7 sati. To znači da će jedina prometna veza između posavskog i moslavačkog dijela županije biti potpuno prekinuta. Najbliži obilazni alternativni pravac je preko Ivanić Grada i Martinske Vesi. Ovisno o uvjetima koji će biti na trenu, Stožer će u utorak donijeti odluku o daljnjoj regulaciji prometa.Do prelijevanja vode preko prometnice u šumi Brezovica došlo je zbog sve veće količine savske vode koja se pušta u retenciju Lonjsko polje.





Strašna situacija u Lici, potopljeno na desetke kuća



U Kosinjskoj dolini oko 600 stanovnika je i dalje odsječeno od ostatka zemlje. Kretati se mogu samo plovilima. Poplavljeno je pedesetak kuća i objekata, stanovnici su bez struje.



Borba s poplavama traje već tjedan dana, a stanovnici kažu da je ovo najgora poplava u zadnjih deset godina.





Brođani se pripremaju na najgore



Stožer civilne zaštite Brodsko-posavske županije na sjednici održanoj u ponedjeljak razmatrao je stanje vezano za porast vodostaja rijeke Save te kako će se nove oborine u njezinu slijevu odraziti na njezin vodostaj.



Predstavnici Hrvatskih voda izvijestili su članove stožera o izvanrednim mjerama obrane od poplava na području Stare Gradiške, Davora i Slavonskog Kobaša. U Slavonskom Brodu na snazi su redovite mjere obrane od poplava, a u Slavonskom Šamcu pripremne mjere obrane od poplava.



Prema trenutačno raspoloživim podacima, vrhunac vodenog vala u Brodsko-posavskoj županiji očekuje se u srijedu i četvrtak, 21. i 22. ožujka. Hrvatske vode procjenjuju da će na tom području vodostaj Save rasti za dodatnih 20 cm.



Stožer je zaključio da na području Stare Gradiške tijekom ponedjeljka i utorka preventivno treba postaviti vreće s pijeskom. Utvrdit će se dionica dužine 3,5 kilometra na dijelu gdje nema nasipa iako se ni na toj dionici ne očekuje da će se Sava izliti iz korita. Na dionici dugoj 1100 metara pojačat će se i nasip kanala Struga.



Prema podacima stožera, na terenu je 120 ljudi iz Hrvatskih voda, vatrogasci, postrojbe Civilne zaštite i lokalno stanovništvo. Hrvatske vode na svim dionicama po nasipu uz rijeku Savu uvele su danonoćna dežurstva kako bi se uočilo procjeđivanje nasipa te radi sanacije procjednih mjesta, a režim zaobalnih voda kontrolira se s četiri crpne stanice.

Danas smo nosili agregate ljudima s područja #Kosinj, evakuirali pojedine stanovnike općine #Lekenik, a za područje #Jasenovac poslali agregate, reflektore i kabanice za sve koji će cijelu noć graditi nasipe. Nismo zaboravili ni kućne ljubimce! 🐕#redcross #poplave pic.twitter.com/m48KvTHsSA — Hrvatski Crveni križ (@crvenikriz_hr) March 19, 2018