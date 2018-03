Najmoćnije zemlje Zapada ujedinile se protiv Rusije

Foto: Hina

ČELNICI Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke i Francuske izdali su zajedničku izjavu s Velikom Britanijom u kojoj optužuju Rusiju da stoji iza trovanja nervnim agensom bivšeg ruskog špijuna na britanskom teritoriju.

U izjavi koju su potpisali američki predsjednik Donald Trump, njemačka kancelarka Angela Merkel, francuski premijer Emmanuel Macron i britanska premijerka Theresa May optužili su Rusiju i izrazili gađenje zbog napada na Sergeja Skripala i njegovu kćer Juliju koji se dogodio u engleskom gradu Salisburyju prije desetak dana.

"Rusija je kriva za prvu upotrebu nervnog otrova od Drugog svjetskog rata"

"Ova upotreba vojnog nervnog otrova koji je razvila Rusija prva je upotreba nervnog otrova za napad u Europi od Drugog svjetskog rata", kaže se u izjavi.

To je udar na suverenitet Ujedinjenog Kraljevstva i, s obzirom na to da iza njega stoji druga država, riječ je o jasnom kršenju Konvencije o kemijskom oružju i kršenju međunarodnog prava. To je prijetnja sigurnosti svih nas", navodi se još u izjavi.

Kaže se da nema nikakvog drugog razumnog objašnjenja nego da Rusija stoji iza trovanja bivšeg špijuna.

Međusobno protjerivanje diplomata

"Tražimo od Rusije da se drži svojih odgovornosti kao članica UN-ovog Vijeća sigurnosti i da održava svjetski mir i sigurnost", zaključuje se u izjavi.

Zbog trovanja bivšeg špijuna Velika Britanija je prvo potjerala ruske diplomate sa svog teritorija, a danas je ruski ministar vanjskih poslova najavio da će Rusija uzvratiti istom mjerom britanskim diplomatima na svom teritoriju.

Bivši špijun i njegova kći i dalje kritično, otrovani su ruskim otrovom Novichokom

Podsjetimo, bivši špijun Sergej Skripal i njegova kći Julija pronađeni su u nesvjesti 4. travnja na klupi u blizini trgovačkog centra u engleskom Salisburyju. Ubrzo je utvrđeno da su otrovani.

Kemikalije koje su korištene u napadu su identificirane kao dio grupe nervnih agenasa koje je razvila Rusija, a koji je poznatiji pod imenom "Novichok", rekla je jučer Theresa May.

Skripal i njegova kći Julija i dalje su u kritičnom stanju u bolnici, javlja BBC.

Rusija ga osudila za veleizdaju

Sergej Skripal bivši je ruski obavještajac koji je navodno dojavljivao podatke o ruskim špijunima Velikoj Britaniji. Rusija ga je zbog toga optužila za veleizdaju zbog čega je neko vrijeme proveo u zatvoru.

Razmijenjen je u velikoj razmjeni špijuna između Velike Britanije i SAD-a, nakon čega je preselio u Veliku Britaniju.