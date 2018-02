Nakon maratonskog rešetanja u saboru jedno je jasno: Ako Ramljak ne ode, cijenu će platiti Plenković

Foto: Luka Šangulin/Index/Pixsell/Patrik Macek



"NE ZNAM. Neki postotak." Tim je riječima vladin povjerenik za Agrokor Ante Ramljak odgovorio na pitanje Nikole Grmoje o visini naknade za uspjeh koju ostvari Texo Management, njegova bivša firma, na poslovima u Agrokoru.



Mostov zastupnik postavio je pitanje na kojem je inzistirao i Index, želeći natjerati Agrokor da nam otkriju koliko će dodatnih milijuna na konzultantskim uslugama zaraditi Ramljakova bivša firma, uz već pozamašnih 12 milijuna kuna godišnje. Vladin povjerenik je odgovorio da će AlixPartners dobiti oko 8 milijuna eura kao nagradu za uspjeh (tzv. success fee), ali nije odgovorio koliko će od 60 milijuna kuna još pripasti Texu.



AlixPartners dobiva 60 milijuna kuna nagrade, koliko ide Texu?



Grmojino pitanje došlo je pred sam kraj maratonske sjednice Odbora za gospodarstvo. Iscrpljujuće, jer je bilo malo dobrih pitanja, a ritam je dodatno ubijan servilnostima HDZ-ovih i HNS-ovih zastupnika. Ramljakovo nehajno "ne znam, neki postotak" trebalo nas je uvjeriti da je riječ o nečem usputnom i nedostojnom tog važnog skupa. Mada je cijeli saborski događaj organiziran upravo zato što je Index objavio iznose milijunskih honorara koje nakon vladinog preuzimanja Agrokora primaju hrvatski konzultanti, među kojima i Ramljakova bivša tvrtka.



Kako je njegova pozicija tim otkrićem dovedena u pitanje, a dokumente je kasnije nosio Plenkoviću koji ih još proučava, naprosto je nevjerojatno da Ramljak ne zna odgovoriti na to pitanje. Je li moguće da ga premijer ni potpredsjednica nisu pitali o preciznom, cjelovitom iznosu Texove zarade? To je valjda trebalo biti prvo pitanje za kontrolu štete.



Martina Dalić je, poput zvijezde, pred Odbor došla desetak minuta nakon Ante Ramljaka, veselo se rukovala sa zastupnicima, srdačno nasmijala i energično hvalila projekt. Bio je to, ako se nju pita, herojski pothvat vlade koja je time sačuvala stabilnost ekonomije. Prepričavala je kako su bili vrijedni u njenom ministarstvu, do četiri ujutro su znali raditi. Nitko od nas, implicirala je potpredsjednica vlade, ne bi htio to breme Agrokora koje su prihvatili Ante Ramljak i Martina Dalić.



Kasnije je petljala i skrivala autore zakona, usput drugima govoreći kako slabo razumiju. O sebi je govorila u muškom rodu. Povremeno bi čak dotaknula rukom Ramljaka, pokazujući dominaciju. On je krenuo s pričom o godišnjem odmoru, na kojem je bio 8. travnja kada je dobio prvi poziv da bude povjerenik i to od Bože Petrova, no njemu se zahvalio dok ga nije Dalić nagovorila da dođe na razgovor s premijerom. Plenkoviću je popustio i prihvatio se posla.



Ramljak nije objasnio zašto je Škegro genijalac



U kojem se svojstvu sastajao s Knightheadom 30. ožujka? Oko takvih "sitnica", a zapravo važnih stvari, zastupnici nisu inzistirali. Zašto bi vlasnici obveznica dolazili Ramljaku, koji tada nije znao da će biti povjerenik, osim ako nisu znali da ta ekipa već preuzima Cibonin toranj? To su nelogičnosti na kojima je trebalo inzistirati, ali novinarska pitanja na ovakvim odborima nisu dopuštena. Rekao je i da mu je Škegro genijalac, a nikog nije bilo da ga zamoli da to malo pojasni.





Šef odbora Darinko Kosor, bez obzira na to što je koalicijski partner HDZ-a, dao se pretjerano impresionirati potpredsjednicom vlade. Pa joj je tako puštao da proziva Mira Bulja zbog "širenja insinuacija", "kreiranja percepcije koje nema", "širenja straha i nesigurnosti". I to zato što je izjavio da afera Ramljakovih savjetnika podsjeća na Fimi mediju. Kao da su Bulju otkrili desetke milijuna kuna u dojučerašnjoj firmi, na račun posla s tvrtkom u koju ga je dovela politika, a ne Ramljaku kojeg bi Dalić trebala nadzirati.U aferi Fimi media je izvlačen novac iz javnih tvrtki. Ovdje je situacija specifična, riječ je o privatnoj tvrtki, ali kako njome upravlja vlada, navodno zbog javnog interesa, očito je da je moguća zloupotreba istog tog javnog interesa za osobno bogaćenje. U svijetu Martine Dalić proces izvanredne uprave u Agrokoru nije politički. Zanimljivo. No kako bi Ramljak i Dalić došli do Todorićeve kompanije da nije bilo politike koja je Todorićevu kompaniju prozvala sistemskom?Prozvani se Ramljak branio da su njegovi konzultanti završavali Harvard, Bocconi, spominjao se Morgan Stanley, no činjenica jest da im toliko raskošne biografije nisu donijele toliki uspjeh. Do prilike koja im se otvorila ulaskom Ramljaka u Agrokor i to uz pomoću zakona koji su neki od njih i pisali.Ramljak je s dozom patetike priznao osobnu krivnju, pokušao sve svesti na nestašluk, prezaposlenost, osobni propust. Pa bi u duhu "tko prizna pola mu se prašta" valjda trebao samo obećati da neće više griješiti. Drugi put će biti bolje. Ali drugog puta nema, ovakva se prilika za zaradu odabranog kruga savjetnika pružila samo jednom u životu.Braneći svoj propust uspio se usporediti Todorićem, kojeg je na početku okarakterizirao kao debelokošca kojem nije bilo stalo do dobavljača. "Kome sam mogao vjerovati, znate li koliko je Todorić imao svojih rođaka i kumova tamo? Kome sam mogao vjerovati, morao sam dovesti ljude s kojima sam radio," izgovorio je Ramljak. Nakon Todorićevih ortaka, nastupili su Ramljakovi.Poskliznuo se i to prilično jako još jednom, na naizgled bezazlenom pitanju SDP-ovog Gordana Marasa. Ramljak nije znao kazati kojeg je datuma odjavljen iz Texo Managementa, pa čak ni precizno odgovoriti na pitanje: Je li bio zaposlenik Texa kada je došao u Agrokor? "Zaista ne znam. Zar vi stvarno vjerujete, pretpostavljam da vjerujete, da je to u tom trenutku bila najvažnija stvar?" upitao je.Za nas se ta tema činila zatvorenom, jer smo svojevremeno dobili odgovor iz Agrokora kako je Ramljak prestao biti zaposlenik Texa kada je postao povjerenik. Zašto sam Ramljak to nije danas izgovorio? Nesumnjivo da je bio pod stresom, ali mogao je ponuditi uvjerljiviji odgovor, čime bi raspršio sumnje da je stvar još puno gora: da je Texo angažiran ne samo kao njegova bivša firma nego da je u trenutku angažmana još bio tamo zaposlen. Amnezija koju je ponudio podsjeća da treba još inzistirati na tom pitanju, pogotovo što ni nakon Pernarovog "jeste li na burzi rada?" nije rekao jednostavno "ne".Ipak, treba naglasiti da je Ramljak na početku sjednice rekao da je spreman snositi sve posljedice, dakle praktički je ponudio ostavku. Mlakost pitanja HDZ-ovih zastupnika daje naslutiti da ga Plenković još ne misli micati, a doznali smo i da je zatražio produljenje roka za Lex Agrokor za još tri mjeseca, pa je moguće da će ostati do donošenja ili neuspjeha nagodbe.Ramljakov krimen sada službeno postaje Plenkovićev. Što dulje igra zavlačenja traje, kakvoj je sklon pa osniva razna povjerenstva ili sad odbore za Agrokor, mogla bi ga sve više koštati. Ramljak je rekao da se spreman povući, čak je i sam dobro opisao ono što muči cijelu javnost: "Da sam ja na vašoj strani, rekao bih, ovo je sebi namjestio, taj je sebi lovu uzeo." Na potezu je premijer, povjerenik je svoje rekao.