Nakon smrti žene ostao je sam sa šestero djece, pokrenuo farmu, ali treba pomoć: "Borimo se"

PRIJE nepune dvije godine Ivan Marinić iz Žminja, gradića u centru Istre, ostao je sam sa šestero djece nakon što mu je 28-godišnja supruga Željka iznenada preminula od infarkta. Najstarija kći Marija tada je imala 9 godina, a najmlađi Matej svega tri mjeseca. Željka, koja je dobila ime po mami, imala je godinu i pol, Kristina četiri, Ivan pet, a Katarina osam.



Gotovo dvije godine nakon iznenadne smrti supruge Željke razgovarali smo s Ivanom koji nam je ispričao kako on i njegova djeca danas žive. Najmlađi Matej, koji je nedavno navršio dvije godine, od smrti majke većinom je kod bake i djeda u Bjelovaru, no često dolaze u Istru kako bi bio s tatom, bratom i sestrama.



Iako im se dogodila strašna tragedija, Ivan kaže kako je morao zbog djece nastaviti dalje i ne predati se očaju.

Prije godinu dana pokrenuo je farmu s kozama i ovcama kako bi njegova obitelj uspjela preživjeti. Svojoj djeci je i mama i tata, a dok su starija djeca u školi i vrtiću, najmlađi kod bake, s njim je doma trogodišnja Željka.

Kuha, pere, ide po djecu, vodi farmu



Za vrijeme dok su djeca u školi i vrtiću on doma skuha ručak, opere im odjeću, ode sa Željkom na farmu koja mu se nalazi 7 kilometra od mjesta gdje stanuju. Ondje nahrani životinje pa se vrati doma i ode po djecu u vrtić i školu. Tako mu izgleda svaki dan, pun obaveza.



"Moram skuhati, sve znam raditi, pa neće mi djeca jesti konzerve. Svaki dan ih dočeka skuhano i oprano. Otkako sam pokrenuo farmu po cijele dane nakon školskih obaveza i povratka iz vrtića vrijeme provodimo tamo. Ondje sam postavio i staru kamp kućicu da se djeca mogu i odmoriti, tamo napravimo i roštilj, naravno dok nije hladno. Cijelo ljeto su uživali jureći za kozama, a sad sam malo smanjio koze i imam više ovaca. Moramo od nečega živjeti", rekao nam je Ivan.





Djecu hvali, kaže kako su odlična, sve ga slušaju, dobri su učenici. Starije kćeri pomažu i s mlađom djecom, a veliku pomoć ima od punice i punca koji čuvaju najmlađeg sina.





"Evo, sad za Badnjak idemo kod njih u Bjelovar da cijela obitelj bude na okupu. Djeci naravno nedostaje majka, i meni isto, no živimo, moramo", rekao nam je Ivan.Njegov se život doslovno promijenio preko noći kad ga je te kobne nedjelje 10. siječnja 2016. nazvala najstarija kći Marija i to samo pola sata nakon što je krenuo na posao."Nazvala me i rekla da je mama pala i da se ne miče. Prvo joj nisam povjerovao, no kad sam došao doma, već je stigla i Hitna i mojoj Željki nije bilo spasa. Umrla je na licu mjesta od infarkta, a liječnici nisu ustanovili da je imala ikakve urođene mane. Do tad je bila zdrava kao dren. Zadnja trudnoća je isto bila uredna, redovito je odlazila na preglede. Nikad nije imala ni visok ni nizak tlak, sve je bilo u najboljem redu. Da mi je netko rekao da će se ovo dogoditi, nikad mu ne bi povjerovao", rekao nam je Ivan.

Nedavno je imao prometnu nesreću



A nedavno ga je zadesila još jedna životna nedaća. Imao je prometnu nezgodu prije tri tjedna, na sreću su djeca i on prošli bez ozljeda, ali auto je bio demoliran.



"Moramo kupiti novi, odnosno polovni, jer život s djecom i farmom koja nam je udaljena 7 kilometara od kuće je nemoguć. Posudio sam novce", rekao nam je Ivan.



Dodaje kako mu ljudi pomažu donoseći odjeću za djecu koju on prosljeđuje dalje potrebitima jer je ima i viška. Najveća pomoć u ovom trenu bila bi mu novčana jer kaže kako hrane i odjeće ima dovoljno za djecu.



Ako mu želite pomoći, možete to učiniti uplatom na žiro račun u OTP banci – HR7324070003206917873. Njegova adresa je Matka Laginje 19, 52341 Žminj, a možete ga kontaktirati i na broj mobitela 092/335-9696.