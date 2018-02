Nakon snijega stižu nam minusi: Sljedećeg vikenda temperature bi mogle ići i ispod -10

Screenshot: Severe Weather Europe



KAKO je najavljeno jučer, u tjednu pred nama nas očekuje nova promjena vremena koja će nam ovaj put donijeti i snijeg.



DHMZ snijeg najavljuje već za sutra, a javlja i kako će se temperature tijekom tjedna zadržati na istim ili sličnim vrijednostima.

Servis Severe Weather Europe pak javlja kako će se u Europu probiti arktička fronta koja će u cijeloj Europi donijeti niže temperature sljedećeg vikenda, koje će ponegdje biti i za 15°C niže u odnosu na temperature ovog tjedna.

Ipak, radi se o dugoročnoj prognozi, koja će biti preciznija u nadolazećim danima.



Prognoza za sutra



Kako javlja DHMz sutra će vrijeme biti pretežno oblačno, na Jadranu uz povremenu kišu dok će u gorskim djelovima padati snijeg. Poslijepodne i osobito prema večeri susnježice i snijega bit će i u ostatku unutrašnjosti, dok je na istoku zemlje ponegdje moguća i kiša.



Snijeg, nošen jakim vjetrom moguć je i i duž obale sjevernog Jadrana.



Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima koja će malo oslabiti rema kraju dana.





Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od -4 do 0, na Jadranu od 3 do 7 °C. Najviša dnevna od -1 do 4 na kopnu te od 6 do 11 °C na Jadranu.

U danima do vikenda očekuje se pretežno oblačno vrijeme, povremeno uz snijeg i susnježicu. Kako javlja DHMZ, mjestimice se očekuje stvaranje debljeg snježnog pokrivača, ponajprije u gorju. Dežurni prognostičar DHMZ-a Indexu je jučer kazao kako bi u sjeverozapadnim nizinama, pa i u Zagrebu, snježni pokrivač mogao bi biti obilan, i to do 20 centimetara.



DHMZ javlja kako će temperature na kopnu biti slične trenutnima ili malo niže.



Na Jadranu će prevladavati oblačno vrijeme uz povremenu kišu, u srijedu i četvrtak ponegdje i obilniju. Puhat će umjerena do jaka, podno Velebita na udare i olujna bura, a u južnoj Dalmaciji u srijedu i četvrtak i jugo.

Kako javlja DHMZ i na Jadranu će temperature ostati bez veće promjene.

Pogledajte sedmodnevnu prognozu koja se valja shvatiti tek kao trend vremena, tj. najavu dana u kojima se očekuju zatopljenja i/ili zahladnjenja, kao i oborine. Također, ne smije se zanemariti pouzdanost prognoza koja je sve manja, što je prognostičko razdoblje dulje.







Severe Weather Europe javlja veliko zahlađenje sljedećeg vikenda

Servis Severe Weather Europe objavio je pak animaciju hladne fronte s Arktika koja bi se do središnje Europe trebala probiti do sredine tjedna, a koja će zahvatiti i Hrvatsku.



Najavljuju kako će fronta pri kraju tjedna donijeti jako hladne temperature te kako je moguć i snijeg. Ipak, naglašavaju kako će frontu i pratiti i dalje te kako će iz dana u dan prognoza biti preciznija.





Isto naglašavaju i u svojoj prognozi za sljedeći vikend u kojoj najavljuju da će u nekim dijelovima Europe temperature biti i do 15 °C niže nego u tjednu iza nas.