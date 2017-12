Nakon što je Index objavio snimku, vjeroučitelj koji bi strijeljao Mesića i Pusić završio u zatvoru

Foto: Index

ZAGREBAČKOM vjeroučitelju Krešimiru Bagariću određen je istražni zatvor zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela protiv javnog reda javnim poticanjem na nasilje i mržnju, objavilo je danas Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu na svojim internetskim stranicama.

"U Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu ispitan je hrvatski državljanin (1979.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela protiv javnog reda javnim poticanjem na nasilje i mržnju iz članka 325. stavka 1. Kaznenog zakona. (29. 12. 2017.)



Postoji osnovana sumnja da je 38-godišnjak 29. studenog 2017. od 14,00 do 14,45 sati tijekom nastave vjeronauka u osmom razredu jedne zagrebačke osnovne škole, svjestan svog utjecaja i autoriteta kao nastavnika; u nakani izazivanja netrpeljivosti i spremnosti na nasilno ponašanje prema pripadnicima srpske nacionalnosti i muslimanske vjeroispovjesti; podučavajući djecu kao vjeroučitelj iznosio diskriminatorne stavove te iskazivao prijezir i nesnošljivost prema pripadnicima spomenute nacionalnosti i vjeroispovjesti. Osnovano se sumnja da je time nametao učenicima iznesene stavove te izazivao osjećaje mržnje, odbojnosti i prihvaćanja agresije prema dvjema osobama, kao i pripadnicima srpske nacionalnosti i muslimanske vjeroispovjesti.



Ovo je državno odvjetništvo podnijelo sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv 38-godišnjaka na temelju članka 123. stavka 1. točke 2. i 3. Zakona o kaznenom postupku. Sudac istrage djelomično je prihvatio prijedlog i odredio istražni zatvor temeljem članka 123. stavka 1. točke 2. ZKP-a", stoji u priopćenju DORH-a.

Nabijanje na kolac do Rijeke i Zagreba



Podsjetimo, Index je prije tjedna dana objavio snimku predavanja koje je Bagarić održao pred djecom u školi Matija Gubec.



Index je dobio snimku Bagarićeva divljanja na nastavi u jednom osmom razredu, snimio ga je jedan od učenika. Bagariću ovo nije prvi put da se tako ponaša pa je dijete skupilo hrabrosti da snimi vjeroučitelja i dostavi snimku Indexu.



Za početak vjeroučitelj Bagarić učenicima je objasnio kako je po njemu trebala izgledati operacija Oluja.



“Mi smo budale, trebali smo pustiti dva koridora. Jedan do Zagreba, a drugi do Rijeke. Pa kad im ponabijaju glave na kolac onda da uđemo. Tako je trebalo biti finoj gospodi zagrebačkoj koja misli da Hrvatska završava u Karlovcu. Debili i kreteni. Kratkovidni”, iznio je svoju taktiku Bagarić. No to mu nije bilo dovoljno. Kako je snimka nastala tik nakon presude Slobodanu Praljku, Bagarić je većinu svoga izlaganja posvetio situaciji u Bosni i Hercegovini te usput pohvalio zločine koje je Ratko Mladić napravio nad Bošnjacima.



“Ispada da je đeneral bio u pravu. On je svoje zaštitio. Đeneral je bio u pravu za srpske interese. A mi imamo dudeke. Uz sve poštovanje prema dudekima. Može i učitelj biti lud ponekad”, uz pohvale je ipak iznio dozu samokritičnosti Bagarić.Nakon što je pohvalio čovjeka koji je naredio ubijanje tisuća muslimana, u okruženju godinama držao Sarajevo, a prije toga bez problema ubijao po Dalmaciji, Bagarić je učenicima obrazložio koga bi u Hrvatskoj trebalo ubiti.“Za ovo bi trebalo objesiti dva bivša predsjednika i jednu bivšu ministricu vanjskih poslova, ali odmah. Po kratkom postupku. Čovjek je otvorio predsjednički sef i transkripte je dao. Prokleto ti do sedmog koljena bilo, izdajniče. Prljavi, smrdljivi izdajniče. Nikad mira ne imao”, proklinje na satu vjeronauka vjeroučitelj. No nije mu dosta kletva i zazivanje vješanja. Dao je Bagarić i druge prijedloge.“Imaš ministricu vanjskih poslova Vesnu Pusić koja otvoreno po svijetu govori. To nigdje nema. Probaj zamisliti da francuska ministrica jednu stvar napravi protiv Republike. Samo te nema. Možeš birati, srčani udar, moždani udar, samoubojstvo s tri metka u leđa, kako to već ide. Jedino mi svoje prostitutke i izdajnike stavljamo na važna mjesta. Jedino smo mi tako bijedan narod, nema bjednijeg naroda od hrvatskog naroda”, ustvrdio je Bagarić koji na zanimljiv način shvaća širenje kršćanske ljubavi. Na Mesića i Vesnu Pusić Bagarić se vratio još jednom ustvrdivši da im treba: “metak u glavu po kratkom postupku. U prvu septičku jamu baciti. Izdajnika”.

DORH odmah zatražio istragu, ravnateljica osudila vjeroučitelja



DORH je dan nakon objave snimke zatražio od policije pokretanje istrage protiv vjeroučjitelja.



DORH je to naložio, kako navode, radi utvrđenja elemenata kaznenog djela za koje se progon poduzima po službenoj dužnosti.



Ravnateljica Osnovne škole Matije Gupca Ljiljana Klinger izjavila jeda je šokirana Bagarićevim ispadom naglasivši kako je to "nedopustiv način komuniciranja i za svaku osudu".



Ocijenila je kako je riječ o zlouporabi položaja učitelja, stavovi koje je iznio "nisu u skladu ni s građanskim niti s humanim načelima, a poziv na linč i govor mržnje su za svaku osudu". Najavila je i izvanredni otkaz vjeroučitelju.