Nakon ubojstva slovačkog novinara, od EU-a se traži veća zaštita novinara

POVODOM ubojstva slovačkog novinara Jana Kuciaka, 61 organizacija civilnog društva iz Europe i svijeta, među kojima je i Hrvatsko novinarsko društvo (HND), pozvala je Europski parlament da podrži zaštitu prava na pristup informacijama i zaštiti korisnike toga prava.



Organizacije civilnog društva uputile su pismo Europskom parlamentu u kojem zahtijevaju veću sigurnost za one koji koriste pravo na pristup informacijama u svjetlu vijesti da je Jan Kuciak vjerojatno ubijen jer se bavio istraživačkim novinarstvom i zato što su njegovi zahtjevi za pristup informacijama navodno proslijeđeni objektu njegovog istraživanja.



Temeljni alat za borbu protiv korupcije



Pismo, uoči današnje rasprave poslano svakom od 751 člana Europskog parlamenta, podsjeća da je pravo na pristup informacijama temeljni alat za borbu protiv korupcije i kršenja ljudskih prava, a za zaštitu vladavine zakona, stoji u priopćenju HND-a.



Stoga organizacije pozivaju na djelovanje koje će jamčiti okružje u kojem će se pravo na pristup informacijama moći konzumirati bez straha te jačanje pravnog okvira u svim europskim državama, uključujući mjere za zaštitu identiteta podnositelja zahtjeva za pristup informacijama."Ovo je drugo ubojstvo novinara u Europskoj uniji za posljednjih šest mjeseci i ukazuje na to da je sloboda izražavanja i informiranja ugrožena u europskom prostoru te da je potrebna njihova snažnija zaštita", rekla je Helen Darbishire, izvršna direktorica organizacije Access Info Europe.Access Info Europe i Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) su identificirali brojne primjere dostavljanja novinarskih zahtjeva trećim stranama, a neki su navedeni i u članku o ubojstvu Jana Kuciaka.Organizacije u pismu poručuju da je nepostojanje zakona i drugih propisa koji bi zabranili i kaznili ovakvo postupanje povod za iznimnu zabrinutost te ističu da identiteti tražitelja zahtjeva trebaju biti javno otkriveni samo onda kada postoji preči javni interes da to bude učinjeno.