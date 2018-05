Naoružana banda napala selo u Nigeriji, spalila kuće i ubila najmanje 45 ljudi

Screenshot: CNN/Google Maps

NAORUŽANA banda napala je selo na sjeveru Nigerije i ubila najmanje 45 ljudi, objavili su službenici u nedjelju.

Agencija France-Press objavila je da je u subotu došlo do sukoba između paravojnih snaga i bande, nakon napada na selo Gwasku u sjeverozapadnoj državi Kaduni.

"Došlo je do nasilja između paravojnih snaga, koje su vrlo moćne, i bandita", rekao je šef policije u Kaduni Austin Iwar.

