Napadač iz Toronta ostavio je šifriranu poruku na Facebooku samo par minuta prije napada

Foto: Hina/EPA/Linkedin

VOZAČ kombija koji se u ponedjeljak u Torontu zaletio na pješake optužen je jučer za deset ubojstava i 13 pokušaja ubojstava, no motiv zločina i dalje je nepoznat.

Alek Minassian (25) pojavio se na sudu u Torontu pokazujući vrlo malo emocija, a u sudnicu će se vratiti 10. svibnja.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

On se u iznajmljenom bijelom kombiju namjerno zaletio u masu ljudi u sjevernom dijelu Toronta. Srušio je više desetaka pješaka i usmrtio njih deset.

Zasad je poznat identitet samo triju žrtava, Anne-Marie D'Amico koja je radila za američku investicijsku tvrtku i dvoje Južnokorejaca.

Policija navodi da im optuženi nije bio poznat, a nepoznati su i njegovi motivi.

BBC javlja da je napadač svega nekoliko minuta prije nego što se zabio kombijem u pješake na Facebooku objavio šifriranu poruku. "Incel pobuna je već počela! Smijenit ćemo sve Chadove i Stacyje! Svi pozdravite vrhovnog gospodina Elliota Rodgera!" napisao je. BBC piše i kako se radi o pohvali Elliottu Rodgeru, 22-godišnjeku iz Kalifornije koji je 2014. godine u Isla Visti ubio šest osoba i ranio njih 14, nakon čega se ubio. Incel se, piše CNN, odnosi na grupu na Redditu u kojoj su se muškarci žalili na svoj sekusalni život, okrivljujući žene za nedostatak istog. Chad i Stacy su imena koja su članovi grupe koristili za žene i muškarce koje su smatrali poželjnima, ali njima nedostupnima.

Is this the #Alek you are referring to?

Very tragic for all the family and friends.#Minassian #AlekMinassian #Toronto #TorontoAttack #TorontoStrong #Toronto terrorism #torontoattack

"Alek Minassian. REUTERS reports that "Terrorism is the leading theory about motive". pic.twitter.com/B8tg1XCAKM