Napadači upali u hotel Intercontinental u Kabulu, ima mrtvih: "Pucaju po gostima"

Foto: Hina

NAJMANJE četiri napadača otvorila su vatru na hotel Intercontinental u Kabulu u subotu navečer, objavili su afganski službenici.

Glasnogovornik ministarstva unutarnjih poslova Najib Danish izjavio je da specijalne snage pokušavaju svladati napadače. Također je rekao kako se čini da su među njima i bombaši samoubojice.

Još uvijek nema službenih informacija o žrtvama, a po lokalnim medijima ubijeno je najmanje 15 ljudi. Prema najnovijim informacijama objavljenim tri sata od početka napada, sigurnosne snage sletjele su helikopterom na krov hotela te savladale dvojicu napadača.

"Napadači su uzeli taoce i ubili nekoliko ljudi"

Službenik Afganske špijunske agencije izjavio je za AFP da napadači "pucaju u goste hotela". Napad je započeo oko 21 sat po lokalnom vremenu, rekao je Danish. Izvor iz tajne službe izjavio je da četvrti kat hotela gori.

Intense fighting going on in Intercontinental Hotel in Kabul. 2-4 attackers have taken hostages too.

Gunfire can be heard in Pakistan embassy which is located about a km from the hotel. #kabul pic.twitter.com/mdE43aQF8v — Asfandyar Bhittani (@BhittaniKhannnn) January 20, 2018

Novinska agencija TOLO objavila je kako je policija potvrdila da su napadači uzeli nekoliko taoca, a nekoliko ljudi je ubijeno. Lokalni mediji su objavili kako strahuju da je ubijeno najmanje 15 osoba.

Kasnije je lokalna tv postaja objavila je da im je sigurnosni izvor rekao da je ubijeno 35 osoba. BBC je objavio da su ubijena dvojica napadača, a sigurnosne snage pokušavaju doći do ostalih.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Svjedok koji se našao u blizini hotela izjavio je za lokalne medije da su se uz pucnjavu čule i dvije eksplozije.

#Kabul - police sources confirmed that some people taken hostage, some killed — TOLOnews (@TOLOnews) January 20, 2018

CRU killed 1 suicide bomber in kitchen area. Second floor on fire, operation ongoing, 35 casualties reported, security source tells 1TV — 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) January 20, 2018

#BREAKING Update#Afghanistan #Kabul`s #Intercontinental under siege by 4 terrorists inside firing at people. At least 35 dead/wounded. Hotel`s 2nd floor is on fire & electricity cut. CRU Elite forces arrived & hotel electricity cut off, firefighters & emergency services arrived. pic.twitter.com/f3n6Kz2dU0 — Özer Khalid (@OzerKhalid) January 20, 2018

Američki State Department upozorio na mogućnost napada ekstremista

Američki State Department u četvrtak je upozorio na mogući napad na afgansku prijestolnicu, piše CNN. Na Twitteru su objavili sigurnosnu uzbunu za Kabul te naveli da "ekstremističke skupine možda planiraju napad na hotele u Kabulu".

Security Alert for #Kabul, #Afghanistan: reports that extremist groups may be planning an attack against hotels in Kabul, such as the Hotel Baron near Hamid Karzai Int'l Airport. Review suggested actions in attached image. For more information, visit: https://t.co/vxivPWIHOP pic.twitter.com/CrCIpXbC2e — Travel - State Dept (@TravelGov) January 18, 2018

Hotel Intercontinental u Kabulu posljednji je put bio meta napada 2011. godine, kada su Talibani ubili 21 osobu, među kojima 10 civila.