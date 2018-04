Narod koji je toliko glup ne zaslužuje bolje od epidemija ospica

Foto: Pixsell/Tomislav Miletić



NE POSTOJE tužnije situacije od smrti koje su se lako mogle izbjeći. Upravo to će se početi događati u Hrvatskoj ako se nastavi idiotski trend necijepljenja djece koji se već godinama širi Hrvatskom, ali i regijom.



>> OZBILJNO UPOZORENJE Ako se hitno ne zaustavi pad cijepljenja djece, stižu nam epidemije bolesti



Podsjetimo, nedavno je u Srbiji od komplikacija uzrokovanih ospicama, bolešću koja se trivijalno lako može spriječiti cijepljenjem, umrla 15. osoba.



Hrvatski zavod za javno zdravstvo danas je objavio alarmantne podatke o padu cijepnih obuhvata za prošlu godinu. Naime, i lani je nastavio trend pada broja cijepljene djece, koji traje već šest godina.



Time je, procjenjuju u HZJZ-u, ozbiljno ugrožena razina kolektivnog imuniteta (jedan od pojmova koji su ključni u priči o cijepljenju, a anticjepiše, odnosno prozaraziti, ga ne razumiju) i to prvenstveno kod djece predškolske dobi.



Roditelji riskiraju živote ne samo svoje djece, nego i tuđe



Pojednostavljeno, roditelji koji se protive cijepljenju doslovce riskiraju živote ne samo svoje djece, nego i tuđe, primjerice one koja se iz opravdanih zdravstvenih razloga ne mogu cijepiti, te su prisiljena oslanjati se na gore spomenuti kolektivni imunitet kako bi bila zaštićena.



Ako se pod hitno ne zaustavi trend pada cijepnih obuhvata, u skoroj budućnosti možemo očekivati epidemije, ponajprije ospica, rubele, hripavca i mumpsa, stoji u upozorenju HZJZ-a.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA



*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije Index.hr portala

Kako smo kao društvo postali tako glupi da smo sami sebi na vrat navukli gotovo sigurne epidemije bolesti od čijih komplikacija doslovce umiru djeca? To pitanje nije jednostavno, ali ima odgovor. Index je upravo tom pitanju posvetio jedan od opširnijih članaka napisanih na tu temu uopće.No, edukacija ne zanima ljude koji informacije o medicini ne dobijaju od liječnika nego iz izvora kao što su Facebook stranica Ivana Pernara. Niste čuli da se u cjepiva stavljaju mrtvi fetusi? Tko vam je kriv kad ne pratite što o tome piše Pernar i njegova sekta.Mnogi od njih će vam, naravno, reći da se oni ne protive cijepljenju nego samo žele "slobodu izbora". Pritom se služe argumentom prema kojem cijepljenje nije obavezno ni u mnogim zemljama Europske unije, pa se pitaju zbog čega je onda obavezno u Hrvatskoj. Naravno, pritom zanemaruju činjenicu da je ogroman postotak ljudi u zapadnoj Europi dovoljno educiran da i sami znaju kako je puno pametnije cijepiti dijete nego ga ne cijepiti.I zaista - ne morate cijepiti svu djecu. Samo onu koju želite zadržati.Ponovimo još jednom: Gotovo je sigurno da će u Hrvatskoj od komplikacija lako sprječivih bolesti djeca umirati isključivo zbog gluposti svojih roditelja. Moguće je da će umirati i djeca roditelja koji se ne protive cijepljenju zbog pada kolektivnog imuniteta.Zvuči okrutno, ali narod koji je toliko glup da njegov značajan dio ozbiljno ugrožava živote vlastite (i tuđe) djece možda ni ne zaslužuje bolje.