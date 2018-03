NASA-ine snimke otkrivaju dramatično nestajanje leda na Arktiku

Foto: NASA/BI



KLIMATSKE promjene nisu neka daleka budućnost koja će zadesiti našu djecu ili unuke, one već sada uzrokuju dramatične pojave širom svijeta.



Najbolji dokaz u prilog tome predstavljaju nedavno objavljene NASA-ine snimke iz svemira koje zorno pokazuju koliko se arktički ledeni pokrov smanjio od 1984. do 2016. (video dolje).





Na snimci se vidi bijeli dio leda koji uspijeva preživjeti ljetna razdoblja. On je mjestimično debeo oko četiri metra. Tijekom jedne zime on se maksimalno povećava za oko dva metra.No globalno zatopljenje posljednjih je desetljeća uzrokovalo brojne promjene. Nestajanje leda omogućilo je da 2016. prvi turisti kruzerom prođu kroz arktički sjeverozapadni prolaz.Klimatske promjene najizraženije su na Sjevernom polu zato što se on najbrže zagrijava. Naime, u području Arktika najveći dio leda nalazi se na moru. Kako se led topi, smanjuje se bijela površina koja reflektira sunčevu svjetlost, a povećava se tamna površina mora koja je apsorbira. To uzrokuje zagrijavanje mora i ubrzava daljnje otapanje leda, čime se stvara nezaustavljiva povratna sprega.