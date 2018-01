Nastavlja se polemika oko lijeka za rak pluća, Đikić Štagljaru: "Trebali ste biti iskreniji prema javnosti"

Foto: Index, Facebook

PROFESOR Igor Štagljar, s odjela za biokemiju i medicinsku genetiku na sveučilištu u Torontu, putem svog Facebooka zahvalio se danas uglednom znanstveniku i, prema izboru čitatelja Indexa, pozitivcu godine Ivanu Đikiću na analizi toga što je u priči o lijeku za rak pluća dobra i važna novost, a što senzacionalizam koji može naštetiti ugledu znanosti i znanstvenika.

Poručio mu je da će više detalja o lijeku biti poznato nakon što to bude dopušteno, odnosno nakon što s patenata i znanstvenih radova na kojima rade bude skinut embargo te da se ne namjerava uvući u još jednu od medijskih prepirki profesora Ivana Đikića i biti dio niza hrvatskih znanstvenika s kojima se Đikić medijski sukobljava zbog različitih znanstvenih pogleda.

Nakon te objave, reagirao je Ivan Đikić izjavom za Index u kojoj je prozvao Štagljara da je trebao biti iskreniji i korektniji prema javnosti i objasniti načelno o čemu se radi. Pojasnio je da Štagljara u tome ne bi smio omesti nikakav embargo.

Izjavu profesora Ivana Đikića donosimo u cijelosti.

"Svaki znanstvenik koji senzacionalistički prezentira svoja otkrića, a ta otkrića su pod embargom ne čini dobro sebi, ne doprinosi činjeničnom informiranju građana niti promovira znanstvena otkrića na korektan način. Ako je profesor Štagljar već imao potrebu dva puta medijski najavljivati velika otkrića u liječenju tumora pluća (u lipnju 2017. i sada u siječnju 2018.) trebao je biti iskreniji i korektniji prema javnosti i objasniti načelno o čemu se radi. U tome ga ne sprečava nikakav embargo ako to napravi na korektan način", smatra Đikić.

"Primjerice, u ovom otkriću radi se o već dobro poznatom lijeku koji pripada u grupu tirozin kinaznih inhibitora, a koji se koriste posljednjih desetak godina u liječenju tumora pluća. Konkretni lijek djeluje samo na vrlo malu populaciju bolesnika koji boluju od tumora pluća, a imaju trostruku mutaciju u EGFR. Prema tome, to nije univerzalni lijek koji liječi sve tumore pluća", dodaje.

"To su činjenice koje je profesor Štagljar trebao i danas potvrditi za javnost jer oboljeli od tumora očekuju od znanstvenika činjenice, a ove činjenice ne ugrožavaju patente niti krše embargo. One mogu pomoći javnosti u shvaćanju otkrića i njegove primjene kod oboljelih. Vjerujem da će za nekoliko mjeseci profesor Štagljar iznijeti upravo ove činjenice za javnost no, ukoliko želi, može ih potvrditi i danas radi pravovremenog informiranja građana", zaključio je profesor Ivan Đikić.