Navaljni tvrdi da je otkrio tajnu vezu između Putina i Trumpa - i to na Instagramu ruske prostitutke

VODEĆI ruski oporbeni političar Aleksej Navaljni, višestruko zatvaran, fizički napadan i spriječen u kandidaturi za predsjednika, tvrdi da je našao posrednika između predizbornog stožera Donalda Trumpa i Vladimira Putina.

Taj posrednik je, tvrdi Navaljni u jučerašnjoj videoobjavi na Facebooku, jedan od najmoćnijih ruskih oligarha i bliski Putinov suradnik Oleg Deripaska. S druge strane posrednik je bio Trumpov šef predizbornog stožera Paul Manafort, protiv kojeg je u listopadu prošle godine podignuta optužnica za pranje novca, neprijavljene aktivnosti agenta za strani entitet, lažni iskaz i druga kaznena djela.

Posrednici: Paul Manafort, Oleg Deripaska i Sergej Prihodko

Optužbe za pranje novca i stranu agenturu povezane su s njegovim višegodišnjim “konzultantskim” radom za bivšeg ukrajinskog predsjednika Viktora Janukoviča, koji je i sam bio vrlo blisko povezan s Putinom. Manafortu su prema medijskim izvještajima za njegov rad na crno isplaćeni milijuni dolara iz ukrajinske riznice. Sve se to dogodilo prije nego što je Janukovič svrgnut u pro-zapadnoj revoluciji zvanoj Euromaidan 2014. Iz Ukrajine je pobjegao, naravno, u Rusiju.

Manafort je isto tako dugogodišnji suradnik navedenog oligarha Deripaske koji se zahvaljujući vezma s Kremljem obogatio u industriji aluminija. Navaljni tvrdi da su upravo njih dvojica prenosili informacije između Trumpa i Putina. Otprije je poznato da je Manafort u e-mailu 2016., u jeku predizborne kampanje, ponudio Deripaski preko posrednika “privatni brifing” o Trumpovoj kampanji, kao i da je s Trumpovim sinom Donom Juniorom i njegovim zetom Jaredom Kushnerom bio na sastanku s ruskom odvjetnicom Natalijom Veselnickajom, koja im je prije sastanka ponudila korisne podatke protiv Hillary Clinton uime ruske vlade.

A u svom 25-minutnom videu (na ruskom, ali s engleskim titlovima) Navaljni prikazuje snimke Deripaske u društvu sa zamjenikom premijera Sergeja Prihodka. Susret je snimljen na Deripaskinoj jahti u Norveškoj 2016. Prihodka je, zaključuje Navaljni, bio Putinov čovjek u ovoj tajnoj komunikaciji koja upućuje na dosluh trenutnog ruskog i američkog predsjednika.

Elitna prostitutka bila na jahti s Deripaskom i Prihodkom

Mogući dosluh između Trumpova i Putinova tima radi utjecanja na američke izbore već godinu dana istražuju specijalni tužitelj Robert Mueller i FBI - kao i moguće Trumpovo ometanje te istrage.

Da je Deripaska posrednik Kremlja, Navaljni zaključuje na temelju jednog neočekivanog izvora - eskort-dame i samoproglašenog “lovca na seks” Nastje Ribke koja je u to vrijeme bila jedna od nekoliko navodnih prostitutki na jahti. Ribka je snimala putovanje i to objavljivala na svom Instagramu, a Navaljni je do ovih zanimljivih podataka i došao preko njene stranice.

Na snimci s Ribkina Instagrama, Deripaska sjedi do Prihodka i pomalo šaljivo kaže Ribki: “Imamo loše odnose s Amerikom. Zašto? Jer je prijateljica Sergeja Edvardoviča (Prihodka) zadužena za njih. Njeno ime je Nuland. Nuland je, kad je bila tvoje dobi, provela mjesec dana na ruskom kitolovcu. Nakon toga je zamrzila našu zemlju.” Victoria Nuland je tada bila dužnosnica američkog State Departmenta zadužena za Rusiju.

Dogovarali "poslovna pitanja" na brodu

Navaljni također čita odlomke iz Ribkine autobiografske knjige o njenim iskustvima u elitnoj prostituciji, u kojoj ona opisuje likove pod pseudonimima koji odgovaraju Prihodku i Deripaski, kako dogovaraju tajna “poslovna pitanja” za vrijeme ribolova. Navaljni kaže da je i sam u početku bio skeptičan oko mogućnosti da je Deripaska Manafortov posrednik prema Putinu, ali iz videa je zaključio da je “Prihodko čovjek koji donosi odluke - eto ga kako krstari na jahti i, kako se može čuti na snimci, raspravlja o politici s Deripaskom.” “Čak i Nastja Ribka, koja je svjedok svega ovoga, kaže da je ribolov u biti paravan za vrlo bitne neformalne diskusije”.

Deripaskin glasnogovornik žestoko je odbacio Navaljnijeve tvrdnje. “Ove skandalozne i zlonamjerne pretpostavke vođene su senzacionalizmom i mi potpuno odbacujemo ove nečuvene lažne navode na najjači mogući način”, oglasio se za AP.