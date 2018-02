Ne, najgore nije prošlo - stiže još više snijega i ledeni dani, padat će i u Dalmaciji

Foto: MORH/T. Brandt, Nikola Cutuk, Davor Puklavec, Marko Lukunic,Goran Stanzl, Vjeran Zganec Rogulja, Kristina Stedul Fabac/PIXSELL, FAH



HRVATSKU je tijekom noći zameo snijeg, posebno područja Like i Gorskog Kotara, gdje su obilne padaline stvarale velike probleme u prometu.

Fotografije i snimke autocesta zatrpanih snijegom i ralica koje neprestano prolaze cestama obišle su Hrvatsku, a zbog teških vremenskih uvjeta upozorenja su izdale sve dežurne službe - HAK, HAC, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Hrvatska gorska služba spašavanja... Angažiran je i MORH, u pripravnosti je čak 1000 vojnika, od kojih su neki već angažirani na pomaganju stanovništvu u Lici i Gorskom Kotaru.

Najviše je novog snijega tijekom noći i prijepodneva palo na Plitvicama (27 cm), u Ogulinu (22 cm), Slunju (21 cm), Gospiću (20 cm) i Delnicama (18 cm). U Delnicama je trenutna visina snijega čak 118 centimetara, u Ogulinu 77 centimetara, dok su na Zavižanu prema podacima DHMZ-a izmjerena čak 222 centimetra snijega.

Najgore nije prošlo, snijeg stiže i na obalu



Sudeći prema prognozama za idućih nekoliko dana - najgore još uvijek nije prošlo. Novi snijeg očekuje se na zapadu zemlje već večeras, otkrila je za Index meteorologinja Dunja Mazzocco Drvar. Pitali smo je što nas točno očekuje sutra i za vikend i koliko će pasti snijega, i gdje.

"Ide nam još jedna snježna epizoda koja će početi večeras, a sutra će još malo ojačati. Sutra u toku dana svakako treba računati na padanje snijega još u zapadnoj unutrašnjosti i u gorju.



Stvorit će se novi snježni pokrivač, u zapadnim područjima između 10 i 30 novih centimetara snijega, u gorju isto toliko. Jedino će u zapadnoj Slavoniji to biti mokri snijeg ili susnježica koji se neće zadržavati na tlu, odnosno stvarat će se mokri snježni pokrivač", kazala je za Index Mazzocco Drvar.



U subotu se očekuje prolazni prestanak oborina, a s nedjelje na ponedjeljak kreće novi snijeg i čini se da će ga tada biti i na obali. "Dobar dio Dalmacije i otoci bi mogli dobiti snijeg, za sada se čini da će padati, ali da se neće zadržavati na tlu. Moglo bi se stvoriti centimetar-dva mokrog dekora. Ali dobar dio Dalmacije i dobar dio otoka mogao bi vidjeti snježne pahulje", kaže Mazzocco Drvar.

Hladni val

Hoćemo li se zaista idući tjedan smrzavati na -20 Celzijevih stupnjeva?



"Bit će hladno već i ovih dana prije, zbog vjetra, koji već daje onaj real feel hladnoće. Danas je real feel za Zagreb i Osijek bio na -10. Mi već imamo taj osjećaj hladnoće, a sada će iz dana u dan taj vjetar malo po malo slabjeti, a temperatura će padati. Dakle, osjećaj hladnoće će nam ostati isti.





Pravi, ozbiljniji minusi će onda ići od ponedjeljka nadalje i trebali bi trajati tri do četiri dana, odnosno do četvrtka", zaključuje u razgovoru za Index Dunja Mazzocco Drvar.

Vakula: Ledeni dani i najhladniji dio zime tek nam dolaze!



I meteorolog HRT-a Zoran Vakula najavljuje jako hladne dane u tjednu koji dolazi.



"Pripremimo se na temperaturu već u nedjelju u mnogim mjestima nižu od -5 °C, a u prvom dijelu novoga tjedna često i nižu od -10 °C.



Dakle, vrijeme do nedjelje, premda u većini Hrvatske relativno hladno, zanemarivo je u odnosu na ono što slijedi u novome tjednu. Ledeni dani i najhladniji dio zime tek nam dolaze! Ne zanemarujte upozorenja stručnih službi", piše Vakula.

Upozorenje DHMZ-a

Podsjetimo, zbog najavljenog hladnog vala DHMZ je izdao upozorenje.



"Potkraj subote i u noći na nedjelju očekuje se znatni pad temperature uz vrijednosti između -10 °C i -5 °C, u gorju moguće i niže. Hladno će biti i na Jadranu uz temperaturu oko 0 °C, a osobito na sjevernom dijelu i mjestimice do -3 °C. Od ponedjeljka pa barem do sredine sljedećeg tjedna bit će još hladnije. U pojedine dane vrijednosti minimalne temperature u unutrašnjosti mogu se spustiti i do -15 °C, a ponegdje u gorju i -20 °C.



Dani će biti studeni pa će i najviša dnevna temperatura zraka biti ispod 0 °C. Negativnih vrijednosti jutarnje temperature bit će i na Jadranu, a osjet hladnoće dodatno će pojačati jaka bura. Ponegdje duž obale ni dnevna temperatura neće biti viša od 0 °C.



Hladni val koji će zahvatiti Hrvatsku, ali i veći dio Europe, može prouzročiti probleme na infrastrukturi te opskrbi energijom, upozorava DHMZ. "Zbog jakog vjetra i poledice nastavit će se problemi u prometu. Također može doći do štete uslijed smrzavanja već propupalih poljoprivrednih kultura, osobito u Dalmaciji. Upozoravamo da dugotrajna izloženost hladnoći može biti opasna i za zdravlje te život ljudi i životinja", upozorava DHMZ.