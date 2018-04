Ne postoji nedostatak radnika. Postoje samo premale plaće

Foto: 123rf/Pixsell/Ognjen Karabegović/HaloPix



BILO je to dosta davno, kasni noćni sat. Nijemac za susjednim stolom naruči pivo, točeno. Konobar skoči, i nakon nekoliko minuta, profesionalno, savršenog držanja, donosi gostu litrenu kriglu, točno onakvu kakvu vidite na reklamama za Oktoberfest. Pravilan omjer piva i pjene, idealna temperatura, sve. Nijemac se nasmije, iznenađen da daleko od Bavarske dobiva "pravu" kriglu, proba pivo i zadovoljan dobivenim uz pristojnu manču plati konobaru.



I to vam je cijela priča oko turizma. Morate dati uslugu tako da se gost osjeća zadovoljnim, da osjeća kako je za svoj novac dobio "nešto više" - onda će ostaviti još i više i doći opet. Poslije nam je konobar pričao kako je radio na Oktoberfestu i učio kako se pravilno toči pivo te kakva je cijela filozofija oko jedne dobre krigle piva i važnosti oksidacije u postupku točenja. Takav konobar zna svoj posao, takav konobar vrijedi i takav konobar može birati gdje će i kada raditi. I ako želite prodavati vrhunski turizam, trebate upravo takve ljude. Koji, naravno, koštaju. Stručne ljude u pravilu treba i primjereno platiti.



A kada vidim kako ove godine turistički radnici kukaju oko sezonaca, vidim i kako osim bijede državne uprave, bijede političkih stranaka i bijede u svakom aspektu Hrvatske, imamo i bijedu među poslodavcima. Što je ta neuka ekipa mislila, da može graditi hotele, skupe restorane ili visoku klasu turizma naslanjajući se na slavonsku sirotinju koja će doći raditi za sitne novce i spavati u sobi s još pet njih, te jesti bolonjez koji će spremiti gazdina familija?



Zar su mislili bez ugovora na neodređeno, bez bonusa, bez postotaka dobiti ujesen i bez barem pokojeg slobodnog dana za trajanja sezone dobiti vrhunske radnike koji će im održati kvalitetu koju žele? A što su političari mislili, da bez razvoja cijelog sustava školovanja ugostiteljskih radnika, od srednje škole do kulinarske akademije, mogu prodavati vrhunski turizam umjesto pašteta-turizma?



Ako su to mislili - onda su budale. Svi odreda. I mnogi poslodavci i mnogi političari. Jer radnici očito više nisu budale koje će raditi hrpu sati za sitne novce.



Budala na sve strane



Općenito, puno je budala ovdje. Bahato, arogantno gazdino "Sve ja znam!" i političarsko "Nabijte poreze!" obijaju se ovih dana o glavu mnogima. Ljudi su otišli tamo gdje im je bolje i tamo gdje neće biti sezonci.



Ako sezoncu date i 1000 eura, to je 30.000 kn za četiri mjeseca, a što čovjek da radi ostatak godine? Nije vaš problem? Vidite, niste ni vi njegov, jer ako u Munchenu nađe posao, redovan, godišnji, za 1500 eura, sve da tisuću i potroši na godišnjoj će mu razini ostati više. Ne treba tu biti doktor ekonomije, ljudi savršeno dobro razumiju da je bolje raditi godinu dana s pristojnim ugovorom, još i u uređenoj Njemačkoj, sa svom njezinom zdravstvenom i drugom zaštitom, nego ovdje raditi sezonski. Kao što poslodavce ne mora biti briga što će raditi sezonci izvan sezone - tako ni sezonce nema zašto biti briga ako poslodavac ne može naći dobre radnike.Strateški državni interes mora biti stvaranje uvjeta za cjelogodišnji turizam, ne samo dva mjeseca sezone. Što se u nas, osim u Istri, radi po tom pitanju? Raditi kao sezonac je odlično ako nemate posla, ako ste student ili slično. No naravno da većina traži stalni posao, i zato je strateško oslanjanje na sezonski turizam loše. Posebno kvalitetni radnici, s iskustvom, ne žele raditi kao sezonci, nego žele pravi posao. Naravno da će bar uz plažu uredno voditi i studenti, ali ako želite konobara kao s početka priče, takvog trebate i platiti i omogućiti mu kvalitetan ugovor, a ako radi iza šanka (pa ne dobiva manče) i bonus od prodaje. Molim, dragi poslodavče? Ne znaš što je bonus radnicima? Sorry, onda si kandidat za zatvaranje posla.Na svijetu je preko sedam milijardi ljudi pa je malo smiješno pričati kako se ne može naći dovoljno ljudi za čišćenje soba ili izradu espressa (a dobra pjena za kapučino je ionako za većinu hrvatskog ugostiteljstva misaona imenica). Stvar je u tome da ljude treba platiti - ako nema radnika po 500 eura, naći će se po 1000 eura, a ako nema po 1000 eura, naći će se za 2000 eura. Za 3000 eura će konobariti dolaziti i sami Nijemci.Nalazimo se u Europskoj uniji, svaki hrvatski građanin ima pravo raditi gdje mu se ćefne - u dvadesetak, a skoro i svih 28 država, ili 27 ako UK ode. Kuknjava tu ne pomaže, nego samo veće plaće i bolji uvjeti rada. Priče kako će doći sirotinja iz Bosne ili Srbije su promašene jer takvi također odlaze Austriju ili Njemačku; za sezonski rad se dobiju radne dozvole. Rumunji i Bugari, zašto bi dolazili kada je kod njih sve bolje? A ako negdje i odu, zar neće Talijani prvi ponuditi bolje plaće od Hrvata?Ljudi moji, pa zar je tržište toliko teško shvatiti? Ako nečega na tržištu nedostaje, a trenutno nedostaje dobrih radnika, onda im cijena rada raste. Pa, dragi turistički poslodavci, tražite od države da smanjuje poreze na dohodak i općenito bolje platite ljude. Ili radite sami, nigdje ne piše da gazda umjesto da stoji iza i broji novac ne može uzeti u ruke krpu i poslužavnik pa stol po stol… To vam se, inače, zove tržište rada i, da, dio je kapitalizma za koji smo se borili.