Nećaci HDZ-ovog gradonačelnika sudjelovali u napadu na čovjeka na Korčuli, njegova kći sve gledala

DVOJICA nećaka korčulanskog gradonačelnika Andrije Fabrisa iz redova HDZ-a sudjelovali su s trenerom KPK Korčula u incidentu koji se dogodio u ranim jutarnjim satima na Silvestrovo u Korčuli. Bili su u grupi koja se sukobila s Ivanom Šegedinom koji je revoltiran upadom u dvorište obiteljske kuće i bacanjem petardi na njegova vrata, pokušao razjasniti stvar.

Šegedin i članovi njegove obitelji nekoliko puta zvali su policiju zbog buke koja je dopirala iz obližnjeg kafića u kojem su slavili sudionici vaterpolo turnira Četiri škoja. Policija je došla, zatvorila kafić i otišla. Potom je grupa nasrnula na dvorišna vrata i kuću Ivana Šegedina. Nešto kasnije došlo je do sukoba pred kafićem, a kada se policija ponovno pojavila na mjestu događaja, nisu bili spremni zapisati nećake kao sudionike incidenta, požalili su nam se članovi obitelji Šegedin.

"Nisu stali dok se nije pojavila moja uplakana kćer"

U incidentu je ozljede zadobio Ivan Šegedin, no na kraju je i on dobio prekršajnu prijavu, kao i njegova supruga.

"U 1.30 probudila me buka glasne glazbe i urlikanje gostiju kafića. Nazvao sam 192 i prijavio remećenje reda i mira. Buka i urlikanje nastavlja se do 2 sata, nakon deset minuta začulo se aktiviranje petardi. S balkona sam vidio skupinu ljudi kako provaljuje u dvor i bacaju mi petarde na vrata. Uznemiren, spuštam se u dvor, oni bježe, a ja idem za njima do lokala. U tom trenutku me napao vaterpolo trener kojeg sam prepoznao kako baca petarde na moja vrata. Skočio mi je za vrat, još jedan je skočio na mene, pao sam i onda je počelo cipelarenje. Nisu stali dok se uplakana nije pojavila moja osmogodišnja kći, bosa u pidžami. Plakala je i vikala: "Pustite mi tatu". Odlazim kući i u 2.31 ponovno zovem policiju da pošalju patrolu koja je trebala doći još u ponoć, kada ih je prvi put nazvala moja sestra i spriječiti remećenje reda i mira te kršenje zakona", kaže nam Ivan Šegedin.

"Tražio sam da se svi akteri evidentiraju, što nije napravljeno"

Uvjeren je da su napali njegovu kuću jer su znali da su upravo oni zvali policiju radi buke iz kafića.

"Od policije sam tražio da se svi akteri evidentiraju, što nije odmah napravljeno, nego tek naknadno. Te večeri samo su uzeli naše izjave i napisali zapisnik. Žalosno je da jedan pedagog u 2 ujutro provaljuje u obiteljsku kuću u kojoj živi obitelj s dvoje maloljetne djece te napada eksplozivnim sredstvima. Osim ogrebotina i kontuzija, teško dišem zbog više udaraca u plućni koš, naručen sam na snimanje", požalio se Šegedin.

Članovi njegove obitelji požalili su nam se da su te večeri četiri puta zvali policiju, da su policajci vrlo nevoljko zaprimili prijavu te čak i savjetovali da se ne imenuju određeni sudionici provale i napada.

"Jeste li sigurni da ih želite prijaviti?" sugerirali su im policajci, požalili su nam se članovi obitelji Šegedin.

Policija podnijela optužne prijedloge i protiv Šegedina i supruge

U policiji, pak, tvrde da su imali tri poziva i da su reagirali na sva tri u vrlo kratkom roku. Uvjeravaju da je posao obavljen profesionalno i da nije bilo nikakvih "sugestija" oko prijavljivanja određenih osoba.

Kriminalističkim istraživanjem utvrdili su sljedeće.

"31. prosinca oko 2.30 sati došlo je do narušavanja javnog reda i mira od strane 26-godišnjaka i 18-godišnjaka koji su bacali petarde na autobusnom kolodvoru i ispred kuće 39-godišnjaka. Revoltiran bacanjem petardi, 39-godišnjak je verbalno, a potom i fizički nasrnuo na drugu dvojicu mladića koji su se nalazili ispred ugostiteljskog objekta. U fizički sukob uključili su se još jedan 26-godišnjak te 34-godišnjakinja koja je držala sjekiru u ruci. Sukob je prestao kada je 18-godišnjak odbacio sjekiru. Protiv 26-godišnjaka, 18-godišnjaka i 21-godišnjaka podnesen je optužni prijedlog za prekršaj članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, a protiv 39-godišnjaka zbog prekršaja članka 13. istog zakona. Protiv 34-godišnjakinje je podnesena prekršajna prijava zbog prekršaja Zakona o oružju. Nastavlja se kriminalističko istraživanje nad još dvojicom sudionika", izvijestili su nas iz PU dubrovačke.

Napominju kako je komunalnim redom grada Korčule određeno radno vrijeme kafića, i to 2 sata ujutro.

"Nikoga te večeri nisu identificirali i legitimirali unatoč tome što sam ja to tražio, nego su me jučer popodne zvali i doznavali koji su tu ljudi bili", kategoričan je Šegedin.

"Cijeli izvještaj je laž, oni su optužili mene"

Tvrdi i da nikoga nije ni taknuo ispred kafića, nego da su njega napali.

"Sve su to radili pred mojom osmogodišnjom kćeri. Uspio sam se nekako osloboditi, odveo sam dijete kući, nazvao policiju, prijavio napad i vratio se pričekati patrolu. Tamo su bili već, nešto su govorili da neće pisati i da ne treba zapisnik. Ja sam inzistirao. Moja žena došla je sa sjekirom kada je čula kako kći vrišti. Nikoga nije napala, nikome nije prijetila. Suludo je to za što su je optužili. Cijeli ovaj policijski izvještaj je laž. Oni su tu optužili mene. Sukob se primirio kada je moje dijete počelo kričati. Njihov nerad i ignoriranje problema traje godinama. Bilo je puno gorih situacija u kojima nisam reagirao. Ali sada su napali mene i moju kuću. Gdje su njima ozljede? Bivši sam plivač, velik sam. A njima ništa nije. Ja nikoga nisam udario", kaže Šegedin.

Predsjednik KPK Korčula: Interno ćemo riješiti u klubu

Mario Sardelić, predsjednik KPK Korčula, kaže da klub nije sudjelovao u organizaciji turnira Četiri škoja pa ni zabave koja je uslijedila.

"Klub je samo posudio kapice i lopte. Upoznat sam sa situacijom, mali je grad. Trener je jedina veza. To će mi interno riješiti u klubu. Ne bih trenutno davao izjave, policija radi izvide. Bio je i moj sin, nastradao je ni kriv, ni dužan. Gospodin je naletio i bacio ga na pod, a on nije sudjelovao u ničemu. Niti je bacao petarde, niti je kasnije sudjelovao u sukobu", kazao nam je Sardelić.

Gradonačelnik Korčule: Dečki su učinili pizdariju, ali što je on mislio, da je Bruce Lee?

Za incident je čuo i gradonačelnik Fabris. Kategorički je odbio bilo kakve primisli da je policija htjela zataškati slučaj jer su u pitanju njegovi nećaci.

"Ako ćemo tako pričati, bolje da ništa i ne pričamo. Ništa takvo nisam čuo, niti o tome itko priča u Korčuli. Mlađi nećak je sudjelovao, a ovaj drugi uopće nije bio tamo. To su ludosti! Da će se zataškati jer su moji nećaci?! Jutros sam pošao iz Korčule, nikome to nije bilo ni u primisli. Ja sam čak smirivao situaciju. Tko živi u Korčuli, zna da su momci napravili ludost. Ali da se netko ide tući s njima? Pa što je mislio da je Bruce Lee pa da će ih potući sve? Razumijem da je čovjek izgubio živce, Ivan se tužio ranije na lokale, bunio se na svirku. Ne znam je li to bio povod. Dečki su učinili pizdariju, što se tiče petardi, ali poslije se zaletjeti na njih? Ako su mu provalili, to je druga stvar", kazao nam je gradonačelnik Fabris.