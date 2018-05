Nestala djevojčica u Dublinu pronađena mrtva: "Šokiran sam, ne znam kako se ovo moglo dogoditi"

Foto: Twitter

TIJELO 14-godišnje djevojčice iz Dublina pronađeno je u napuštenoj kući na farmi tri dana nakon što je prijavljen njen nestanak.

Still missing Please help find missing Anastasia Kriegel missing from Confey Leixlip since 5pm 14th May she's 14 yrs 5ft8" Tall black hoodie black trousers & shoes Leixlip Garda 016667800 pic.twitter.com/Nr2o8PYUxg

Irish Mirror objavio je da je tijelo Anastasije Kriegel pronađeno u napuštenoj kući u četvrtak poslijepodne. Posljednji je put bila viđena u parku u Lucanu u ponedjeljak. Mediji navode da je njeno tijelo pronađeno bez odjeće, a Irish Times piše da je nasmrt pretučena.

Detectives believe Anastasia ‘Ana’ Kriegel (14) was beaten to death shortly after she vanished on Monday in Lucan area https://t.co/qJRAyEKqCL

Načelnik policije John Gordon izjavio je da istražuju smrt djevojčice te pozvao javnost na pomoć s potencijalnim informacijama o slučaju: "U ovom trenutku incident tretiramo kao sumnjivu smrt. Žrtva je imala 14 godina i išla je u prvi razred Srednje škole Confey u Leixlipu. Poznavalo ju je cijelo susjedstvo."

Candles and flowers have been left at the scene in Lucan in Dublin where the body of missing 14-year-old Anastasia Kriegel was found by Gardai today. Her death is being treated as suspicious #3News pic.twitter.com/QQaop2EKUI