Netflix je zbog svoje nove serije postao golemi politički problem u Brazilu

Screenshot: Netflix

NOVA Netflixova serija uz određenu umjetničku slobodu bavi se pričom o golemoj antikorupcijskoj istrazi u Brazilu. Neki su zabrinuti da serija zapravo potkopava demokracija u toj zemlji, piše Atlantic.

Netflix je u travnju 2016. godine najavio novu televizijsku seriju utemeljenu na aktualnoj antikorupcijskoj istrazi u Brazilu, u koju je upleten sam vrh brazilske politike.

Serija pod nazivom O Mecanismo, to jest "Mehanizam", počela se prikazivati u ožujku, a njezina radnja slijedi skupinu federalnih policijskih istražitelja koji razotkrivaju multimilijardersku koruptivnu aferu u koju je upleten velik dio brazilske političke i ekonomske elite.

Serija je utemeljena na stvarnoj aferi "Lava Jato", to jest antikorupcijskoj istrazi u brazilskom državnom naftnom poduzeću Petrobras. Istraga u seriji počinje u praonici automobila, kao i stvarna istraga ("lava jato" na portugalskom znači praonica automobila).

Tvorac "Mehanizma" José Padilha u Brazilu se proslavio filmovima o nasilnim policijskim operacijama u slamovima Rio de Janeira. U njegovim filmovima, kao i u seriji, policajci su heroji koji se bore protiv sila zla.

Nepovjerenje u demokraciju

"Mehanizam" je ubrzo izazvao kontroverzu među brazilskom ljevicom i pristašama Radničke stranke (PT), koji smatraju da serija ne otkriva stvarnu sliku o njihovoj ulozi u aferi. Drugi pak tvrde da serija ne kritizira ljevicu, već cjelokupnu brazilsku politiku.

Demokracija u Brazilu na klimavim je nogama. Prema istraživanju javnog mnijenja iz 2016. godine, samo 32 posto Brazilaca izjavilo je da je Brazil demokratska zemlja, što je 22 posto manje nego prethodne godine.

Uspon agresivnih, ekstremno desnih političara u Brazilu, poput Jaira Bolsonara, koji brani državni udar iz 1964. godine i upotrebu mučenja, daje naslutiti da su mnogi Brazilci željni političke promjene. Prema nedavnom istraživanju, njih 43 posto podržava uvođenje privremenog vojnog režima u zemlji.

"Slično savezu Winstona Churchilla i Adolfa Hitlera"

Prva brazilska predsjednica Dilma Rousseff početkom 2016. godine bila je pred opozivom zbog optužbi za kršenje proračunskih pravila. Njezin opoziv nije imao veze s Petrobrasom ili Lava Jatom.

Prije izglasavanja Rousseffine ostavke, jedan od članova konzervativnije stranke Brazilski demokratski pokret (PMDB) snimljen je kako bivšem senatoru otkriva da stranka planira stati na kraj antikorupcijskoj istrazi smjenom Rousseff i dovođenjem tadašnjeg potpredsjednika Michela Temera na njezino mjesto.

"Mehanizam" taj trenutak prikazuje vrlo slobodno. U seriji istragu naočigled pokušava zaustaviti bivši brazilski predsjednik i Rousseffin prethodnik Luiz Inacio Lula da Silva, poznat kao Lula. Međutim, u stvarnosti su to pokušavali njegovi konzervativni rivali.

Nedugo nakon premijere serije, neki Brazilci, a osobito ljevičari, na društvenim mrežama počeli su najavljivati bojkot Netflixa. Sam Lula najavio je tužbu protiv Netflixa. Serija je poput "filma u kojem Winston Churchill sklapa savez s Adolfom Hitlerom za napad na SAD", stoji u izjavi za medije Dilme Rousseff.

Desničarska propaganda?

"Bilo bi bolje da se kontroverza nije dogodila. No, veća i važnija rasprava tu neće stati. Ljudi nisu toliko naivni", izjavio je Padilha. Prema redatelju, riječi koje Lulin lik izjavljuje u seriji sasvim slučajno nalikuju onima koje je pripadnik PMDB-a izjavio u stvarnosti.

Međutim, ne prihvaćaju svi njegovo objašnjenje. Neki smatraju da serija prikazuje događaje iz 2016. godine onako kako ih vide desničari, koji za spletke s ciljem obustave istrage optužuju Lulu i PT.

"Ne čini se da je serija 'desničarska propaganda' kao što kažu neki. No… mnogo se napora ulaže u pokušaj svaljivanja krivnje za mogući prestanak Lava Jatoa na Lulu", izjavio je kolumnist brazilskog lista Folha de S.Paulo, Celso Rocha de Barros.

Barros smatra da je Lula, poput većine brazilske političke klase, vjerojatno priželjkivao prestanak istrage. Međutim, napominje kako su Lulini protivnici oni koji imaju stvarnu moć zaustaviti antikorupcijsku istragu.

Prijetnja demokraciji

"Ljudi u Brazilu opravdano su bijesni na političku klasu. No, opasno je prikazati sve političare u istom svjetlu, jer to podrazumijeva da je sam sustav iskvaren i da više nema nade. A to, naravno, otvara put ljudima da u potpunosti odbace demokraciju", izjavio je Brian Winter, glavni urednik časopisa "Americas Quarterly".

"U Brazilu postoji rizik da će ljudi izabrati autoritarnog vođu na temelju tvrdnji da su svi političari korumpirani lopovi. Stoga me brine činjenica da popularna hit serija tijekom izborne godine iznosi upravo taj argument", dodaje.

Slična stvar događa se na Filipinima, gdje Netflix snima seriju pod nazivom Amo o smrtonosnom ratu protiv droge predsjednika Rodriga Dutertea. Redatelj Amoa pristaša je Dutertea, pa neki traže ukidanje serije.

Kritika sustava, a ne demokratskog procesa

Afera Lava Jato u Brazilu ne jenjava. Temer je još uvijek predsjednik, no rejting među biračima mu je izrazito loš. Prošlog mjeseca dva njegova bliska prijatelja uhićena su zbog optužbi za korupciju.

Lula se nakon bezuspješne žalbe Vrhovnim sudom na optužbu za korupciju 7. travnja predao vlastima. Prema anketama, Lula je vodeći kandidat na ovogodišnjim predsjedničkim izborima.

Čelnik brazilskih oružanih snaga, general Eduardo Villas Boas netom prije zasjedanja Vrhovnog suda o Lulinoj žalbi na Twitteru je objavio da je brazilska vojska "usredotočena na svoju institucionalnu misiju", što su neki u zemlji protumačili kao najavu vojnog udara.

Padilha je njegovu izjavu nazvao "glupom" i "očitim pokušajem vršenja utjecaja na sud". Navodi kako se u njegovoj seriji radi o brazilskom političkom sustavu, a ne o demokratskom procesu.

"Serija je kritična prema politici na način na koji se ona odvija u Brazilu, ne prema politici kao takvoj", izjavio je. "Umjetnost je dio demokratskog procesa i debate idejama", zaključuje Padilha.