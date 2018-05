New York Times: Trump rekao Macronu da će se povući iz iranskog sporazuma

Foto: Gulliver Getty

AMERIČKI predsjednik Donald Trump rekao je francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu da će se SAD povući iz iranskog nuklearnog sporazuma, objavio je The New York Times.



Trump je također rekao da će Teheranu ponovno uvesti sve sancije koje je Washington zamrznuo prema sporazumu iz 2015. i nametnuti mu dodatne gospodarske mjere, dodaje list.



Dvojica predsjednika telefonski su razgovarali u utorak poslijepodne, nekoliko sati uoči objave Trumpove odluke o sudbini sporazuma.



Odluka u 20 sati



Večeras iza 20 sati po srednjoeuropskom vremenu doznat će se hoće li Trumpove kritike ostati na riječima ili će dovesti do zaokreta u američkoj diplomaciji i to u jednom od najvažnijih pitanja vanjske politike u njegovom mandatu.



Trump ima službeno rok do subote da odluči hoće li ponovno uvesti američke sankcije Iranu, ali je odlučio požuriti nekoliko dana.



U siječnju, kada se posljednji put odlučivalo o tome, Trump nije obnovio sankcije Iranu, ali je upozorio da je to posljednji put ako se ne ispravi nekoliko "katastrofalnih nedostataka" iz sporazuma.



Sporazum između Irana i šest sila (Sjedinjene Države, Francuska, Kina, Njemačka, Rusija i Velika Britanija) ograničava iranski program obogaćivanja uranija kako se ne bi mogao upotrijebiti za razvoj atomskog oružja, a zauzvrat su Iranu ublažene međunarodne sankcije, kojih je većina ukinuta u siječnju 2016., piše dpa.



Europske zemlje predane su očuvanju sporazuma, ali u želji da privole SAD da ostane u njemu spremne su razgovarati o proširenju ugovora novim obvezama.



Riječ je o četiri prijedloga: produljiti nadzor iranskih nuklearnih aktivnosti nakon 2025., uključiti u sporazum i nadzor iranskog programa balističkih projektila te ograničiti iransko vojno sudjelovanje u regiji te u ratu u Siriji i Jemenu.



Otkako je Trump postavio ultimatum u siječnju, američki i europski pregovarači sastali su se više puta kako bi pokušali naći moguće kompromise za ostanak sporazuma.



Visoki iranski dužnosnici rekli su u utorak da Teheran neće ostati pasivan ako Trump odluči napustiti sporazum i istaknuli da su spremni za najgori scenarij."Neće biti u američkom interesu ako JCPOA (sporazum s Iranom) propadne zbog njihove ofenzive... Ako Sjedinjene Države započnu sukob s Iranom nećemo ostati pasivni", rekao je Ali Šamhani, tajnik vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost.Zamjenik zapovjednika iranske Revolucionarne garde Hossein Salami istaknuo je kako se Iran ne boji američkih sankcija ili napada."Naši neprijatelji, uključujući Ameriku, cionistički režim i njihove saveznike u regiji, trebaju znati da je Iran spreman za najgori scenarij i prijetnje", prenosi Fars Salamijevu izjavu.Europske sile za očuvanje sporazumaFrancuski, britanski, njemački i dužnosnici Europske unije i Irana u utorak su raspravljali o sporazumu u Bruxellesu, otkrio je jedan njemački službenik."U bliskom smo kontaktu tjednima, posebice s E3 partnerima (Francuska i Velika Britanija), od radne do ministarske razine"."U narednim danima bit će važno i nastaviti raspravljati sa svim stranama kako bi se izbjegla nekontrolirana eskalacija", dodao je Nijemac.Trump je u utorak poslijepodne o sporazumu telefonski razgovarao s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, a istaknuti britanski diplomat koji je htio ostati anoniman rekao je da je London izrazito pesimističan uoči objave odluke američkog predsjednika."Nažalost smo duboko pesimistični uoči Trumpove objave kasnije tijekom dana. No, morat ćemo čekati i vidjeti što će reći včeeras"."Naš cilj ostaje zadržavanje i održavanje JCPOA-a. Morat ćemo pričekati kako bi shvatili koji je plan SAD-a oko našeg zajedničkog cilja prevencije da Iran dobije nuklearno oružje i reakcije na njihovo ponašanje u regiji".