Nije vam jasno što se danas dogodilo? Jedno je sigurno - Dalićka više nema podršku

Foto: Index, Hina, Patrik Maček/Pixsell



IAKO JE sasvim jasno da Martina Dalić ne smije više biti potpredsjednica vlade, njena sudbina u Banskim dvorima još je nepoznata, a tako će, po svemu sudeći, ostati i narednih par dana. Je li razlog taj što joj Plenković sasvim vjeruje, boji se da će i on stradati ili jednostavno traži vremena da joj nađe zamjenu? Zasad su sve opcije otvorene. No, čini se kako Dalićka više nema niti njegovu stopostotnu podršku.

Naime, nakon što je proteklih dana, baš kao i proteklih mjeseci i pri svakoj objavi koja bi okrznula "čeličnu lady" hrvatske vlade Plenković papagajski ponavljao da se sve radilo za spas radnih mjesta i spas gospodarstva, jutros je Plenković rekao kako nema namjeru preuzeti ničiju krivnju niti odgovarati za nečiju korumpiranost.



"Dakle, mi se sada bavimo detaljima koje ćemo do kraja istražiti, vidjeti da li je tu bilo nekog sukoba interesa. Mislim, ono što ja sigurno neću dopustiti, ni kao čovjek, ni kao predsjednik stranke, predsjednik vlade, političar, da ugrozim sve što radim cijeli svoj život zbog nečega što sa mnom, u smislu bilo kakvih nedopuštenih, nezakonitih, a kamoli koruptivnih aluzija, nema veze. Pa to nema šanse. To bi bio stvarno kretenizam, oprostite. Da sad ja ovakav kakav jesam, a znam što radim, kako radim, da sad ja imam krizu zbog korupcije. Pa nema šanse", rekao je Plenković.



"Sad se bavimo greškama. Ako su namjerne, netko će odgovarati"



"Ako je netko dao veliki doprinos da riješimo najkrupniji problem hrvatskog gospodarstva od kraja Domovinskog rata, to je ona (Martina Dalić, op.a.). Nisu uzalud ljudi koji se bave gospodarstvom prepoznali koliko je taj zakon spriječio štete, šteta nije nastala. Sad se bavimo greškama koje su nastale u procesu. Ako su one namjerne, netko će odgovarati. Ako nisu, idemo dalje", rekao je Plenković.



Također, nije želio komentirati kakva bi mogla biti sudbina Martine Dalić, već je kazao kako će izjavu dati nakon sastanka s koalicijskim partnerima. No, nakon sastanka niti on niti Dalićka nisu bili raspoloženi za izjave.





Dalićka je pobjegla od novinara, dobacivši da je "sve već rekla", te sjela u automobil, dok je Plenković po glasnogovornici poručio kako je vlada na sastanku dobila punu potporu partnera oko procesa za Agrokor. A novi sastanak s partnerima zakazana je za utorak.

Zašto su Plenković i Dalićka šutjeli nakon sastanka?



Iako nema zasad nikakvih informacija o tome, čini se kako čelni ljudi vlade nisu zadovoljni sastankom koji se odvio u vladi. Istina, vlada i Plenković imaju punu njihovu podršku, no što je s Dalićkom? Nitko nije dao punu podršku potpredsjednici vlade, a većina je isticala da pojedince i što su radili treba istražiti.



Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak rekao je da će se o političkoj odgovornosti raspravljati sljedeći tjedan, ali i nakon 10. srpnja. Na novinarska pitanja nije želio odgovarati. "Danas smo čuli kako je tekla izrada zakona, što do sada nismo znali. Smatramo da je najvažnije sačuvati desetak tisuća radnih mjesta, a što se tiče političke odgovornosti, o tome će se pričali naknadno i nakon završetka procesa nagodbe", kazao je Vrdoljak u svojoj kratkoj izjavi. "Želimo voditi politiku odgovornosti prema procesu koji je vrlo bitan za tisuće ljudi koji rade u sustavu Agrokora. Idućih dana, pa i nakon 10. 7., će se razgovarati o političkoj odgovornosti", dodao je.





Kosor o "pojedincima koje treba istražiti", a Pupovac o "kontaminaciji procesa"



I predsjednik HSLS-a Darinko Kosor istaknuo je važnost postizanja nagodbe te poručio kako koalicija nije ugrožena, a Andrej Plenković ima njihovu podršku. No, naglasio je, "pojedinci koji su radili određena djela trebaju biti istraženi od državnih institucija".



Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac ustvrdio je kako se ne smije dozvoliti ugrožavanje postizanja nagodbe, kao i funkcioniranje vlade, ali treba razgovarati o tome "gdje je i na kojim mjestima napravljena kontaminacija u cijelom procesu". Što se kontaminiranih mjesta tiče, poručio je Pupovac, bude li potrebno, poduzet će se mjere u skladu s političkim osjećajem odgovornosti.



"Neke stvari vidljive su u mailovima i one su greške koje se nisu smjele dogoditi. To je ono o čemu ćemo nastaviti razgovor sljedeći put, vidjeti obime te greške i interesne aktere koji su, na osnovi vidljivog iz mailova, za to da se ovaj proces obustavi", dodao je.

Iz gore navedenog je jasno da sam Plenković kao premijer ima podršku koalicijskih partnera, ali isto se ne može reći za podršku Martini Dalić. Isto tako, znakovito je da Plenović danas nije, za razliku od jučer, rekao da Martina Dalić ima njegovu podršku.

