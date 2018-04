Njemački šef diplomacije: Trebamo Rusiju za rješavanje sukoba

Screenshot: YouTube

NJEMAČKI ministar vanjskih poslova Heiko Maas istaknuo je kako se Njemačka kontinuirano želi angažirati na dijalogu s Rusijom unatoč sukobu koji je potaknuo navodni ruski napad kemijskim oružjem u Britaniji, što je dovelo do niza obostranih protjerivanja diplomata između Moskve i zapadnih zemalja.



"U to uopće nema sumnje - mnogo je povjerenja izgubljeno zahvaljujući ruskim akcijama posljednjih godina", kazao je Maas za nedjeljni list Bild am Sonntag.



"Istodobno, trebamo Rusiju kao partnera, primjerice kako bi pomogla u rješavanju regionalnih sukoba, za razoružanje i kao važan stup multilateralnog poretka", istaknuo je njemački šef diplomacije.



"Stoga smo otvoreni za dijalog iz tih razloga i nadamo se da ćemo izgraditi povjerenje korak po korak ako i Rusija to isto želi", dodao je Maas.Britanske vlasti optužile su Rusiju za napad na bivšeg ruskog špijuna i njegovu kćer nervnim otrovom novičokom, razvijenim u Rusiji. Vjeruje se da je taj otrov bio stavljen na kućna vrata napadnutih.Taj je napad izazvao diplomatsku razmjenu vatre između Moskve i Britanije te su obje zemlje protjerale po 23 diplomata. Ukupno je 25 zapadnih zemalja, kao i NATO, protjeralo više od 140 ruskih diplomata. Njemačka je tako zatražila od četiri Rusa da napuste zemlju.