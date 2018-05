NOĆNE AKCIJE U ZAGREBU I SPLITU Na zgrade projicirali poruke žena koje su pobacile

Foto: Platforma za reproduktivna prava, Hod za razum



DANAS se u Zagrebu, Splitu i Rijeci održava takozvani "Hod za život", odnosno prosvjed protiv prava žena na pobačaj.

Aktivisti su u Splitu u noćnoj akciji oblijepili staru jezgru grada, Rivu i Zapadnu obalu letcima jer su, kako kažu, "izrevoltirani manipulacijom od strane udruga okupljenih u inicijativi Hod za život".



"MARŠIRAJTE U SVOJA ČETIRI ZIDA



Pod krinkom borbe za život i obitelj, ograničavaju pravo žena na slobodno donošenje odluka o vlastitom životu. Svojim djelovanjem stvaraju društvo isključivosti, a Hrvatsku vraćaju u Srednji vijek.



Ne dopuštamo pojavljivanje daljnje fašizacije društva i ne dopuštamo da se različitim zakulisnim igrama oduzima ženama pravo da odlučuju o vlastitim životima.



Crkva kao institucija spremna je na skrivanje svog kukolja dugi niz godina, ali je zato u svakom trenutku spremna drugima govoriti što je ispravno, a što ne. I danas će većina onih koji su znali, a neki i skrivali nečasne radnje svog kolege biti u prvim redovima povorke 'ponosa'. Ne želimo takvo društvo!



Želimo društvo u kojem svatko ima pravo na slobodu i vlastiti odabir i zato MARŠIRAJTE U SVOJA ČETIRI ZIDA!" poručili su aktivisti.

Izvedena i gerilska akcija

Jutro pred održavanje drugog po redu "Hoda za Život" u Splitu je i ove godine izvedena

gerilska akcija nezadovoljnih građana koji su hodačima za život poručili da ne misle jednako

kao oni.



"Ovom noćnom akcijom željelo se podsjetiti na to da je takozvani hod ili marš za život zapravo

najveća manifestacija globalnog pro life pokreta koji je nastao s ciljem zabrane prava na

pobačaj. Pod parolom zaštite života od začetka do naravne smrti organizatori traže zabranu

prava i slobode ženama da odlučuju o tome hoće li nastaviti trudnoću i imati dijete odnosno

djecu. Na transparentima su građani i građanke poručili ljudima koji će danas biti u maršu da

hodaju protiv života i protiv slobode.

Organizatori današnjeg događaja ni na koji način ne doprinose ni životu, ni obitelji, ni Hrvatskoj. Upravo suprotno, ugrožavaju život, zagovarajući ilegalan pobačaj u nesigurnim medicinskim uvjetima; ograničavaju obitelj na imaginarnu sliku mame tate i njihove brojne djece i ne priznaju pravo drugima i drugačijima na njihovu vlastitu obitelj; te nanose štetu Hrvatskoj jer djeluju protiv važećeg Ustava i zakona RH.



Mjesto okupljanja hodača, Zvončac osvanuo je tako prikriven krvavim vješalicama i gazama

kao simbolima ilegalnog pobačaja od kojeg i danas umiru brojne žene dok je ruta kojom

marširaju sudionici današnjeg hoda zasuta je letcima i porukama za slobodu žena, kao i

fotografijama sluškinja u Splitu za slobodno odlučivanje o svom tijelu.



Za siguran, dostupan i besplatan pobačaj!", poručili su aktivisti.

Noćna akcija u Zagrebu



Uoči takozvanog Hoda za život Platforma za reproduktivna prava održala je noćnu akciju ispisivanja iskustava žena o pobačaju u prostor grada Zagreba (stambene zgrade, crkve, bolnice), kojom želi progovoriti o glavnim problemima s kojima se suočavaju žene koje žele pobaciti.



"Cilj tzv. Hoda navodno je zaštita života - ali pokazuju nezainteresiranost za živote žena, pokušavaju ih utišati i izbrisati. U simboličnoj noćnoj akciji Platforme, priče i iskustva žena postaju ekstenzija svih utišanih glasova anonimnih žena. Nevidljiva iskustva upisana su u tkivo grada - mi živimo među vama, kao i naša iskustva. Ta iskustva, projicirana u javni prostor grada tako postaju glas naroda, a priče žena postaju - i naše i vaše priče. Akcijom poručujemo: nećete skrojiti novi Zakon o pobačaju! Nećete nas zastrašiti i ušutkati! Zbog priziva savjesti, visokih i neujednačenih cijena te društvene stigme koja tjera žene da se osjećaju “kao kriminalke”, pobačaj je već sada nedostupan.Stoga zahtijevamo ne samo očuvanje trenutnog Zakona o pobačaju, nego inzistiramo da se u novi Zakon uvrsti sljedeće:

- pobačaj kao besplatan medicinski zahvat, jer jedino je besplatan pobačaj zaista dostupan svima, bez obzira na ekonomski i društveni status žena;

- ukidanje priziva savjesti ginekologa i ginekologinja jer oni moraju poštivati prava pacijentica u reproduktivnoj medicini te njihovu dobrobit smatrati svojom prvom i osnovnom brigom;

- produljenje roka za izvršenje pobačaja na zahtjev do 12. tjedna - kao što je to slučaj u velikom broju zemalja.



Popis svih projiciranih poruka u akciji:



Rok od 10 tjedana opasno se bližio. Pitala sam prijateljicu za novac. I imala sam sreće jer mi

je mogla posuditi.



Kad sam shvatila da sam trudna, bila sam doista očajna. Nisam željela pozvati drugo biće u

svoj nesiguran život, u neprimjerene uvjete u kojima žive tražiteljice i tražitelji azila.



Ostala sam bez posla, suprug je radio dva posla, stalno smo se svađali. Imamo već dvoje

male djece. U takvim okolnostima nisam mogla zadržati trudnoću.



Rekli su mi da pobacim negdje drugdje.



U bolnici u mom gradu nitko ne radi pobačaj. Posudila sam novac i otišla u privatnu kliniku u

drugi grad. Roditelji nisu smjeli saznati. Službenica na prijemu me prijezirno gledala, govorila mi je da je svaki život jednako vrijedan i nagovarala da se predomislim.



Pored mene je ležala žena, ispitivala me zašto sam tu. Poručila mi je da će me moje dijete,

nakon što ga ubijem, uvijek gledati s neba. Rasplakala sam se i okrenula joj leđa.



Znam da pobačaj nije bio pogreška i to sam od samog početka znala. Ipak, ne pričam o tome

još otvoreno sa svima.



Stalno sam imala osjećaj da radim nešto ilegalno jer su mi na svakom koraku bile uskraćivane

relevantne informacije o postupku.



Osjećala sam se kao kriminalka", stoji u priopćenju.