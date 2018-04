Nova direktorica LNG Hrvatska: Plutajući terminal realizirat će se 2020.

GLAVNI mi je plan oko tvrtke LNG Hrvatska da se projekt realizira u najkraćem mogućem roku u skladu sa svim tržišnim očekivanjima, a realno je da se projekt plutajućeg terminala realizira 2020. godine, rekla je u petak nova direktorica tvrtke LNG Hrvatska Barbara Dorić.



"Očekujem da se projekt realizira, da se sve radnje nastave u narednom razdoblju, te da se stvari maksimalno ubrzaju i optimiziraju. Vidjet ćemo i što muči tržište ne bi li se zakup u drugom krugu natječaja za zakup kapaciteta LNG terminala povećao. Želimo da u konačnici taj zakup bude zadovoljavajući, da projekt bude profitabilan i da ide dalje", rekla je Dorić za Hinu.



Smatra da će se u drugom krugu natječaja za zakup kapaciteta budućeg LNG terminala na Krku javiti više interesenata za zakup kapaciteta.





Ako se neke stvari poslože u idućih mjesec do dva, velike su šanse da se u drugom krugu natječaja javi više zakupaca terminala, kaže Dorić, koja je do dolaska na čelo tvrtke LNG Hrvatska bila predsjednica Uprave Agencije za ugljikovodike, a vlada ju je jučer, na osobni zahtjev, razriješila te dužnosti.Nova direktorica tvrtke LNG Hrvatska ističe kako prvenstveno treba vidjeti koji su razlozi zbog čega tržište nije reagiralo u prvom krugu natječaja. Sada će sve prilagoditi na način da se to ne dogodi u sljedećim natječajima, dodaje.Istaknula je da je dosadašnji direktor tvrtke LNG Hrvatska Goran Frančić radio korektno, ali da tržište nije bilo spremno odgovoriti značajnijim interesom.Inače, prvi krug za podnošenja obvezujućih ponuda za zakup kapaciteta budućeg LNG terminala završio je 8. travnja, a prema neslužbenim informacijama zaprimljena je samo jedna ponuda, i to navodno samo ponuda Ine za tek 100 milijuna prostornih metara prirodnog plina godišnje.