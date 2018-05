NOVA VELIKA ERUPCIJA NA HAVAJIMA Vulkan izbacuje pepeo 9 kilometara u visinu: "Potražite sklonište"

Foto: Hina/EPA

EKSPLOZIVNA erupcija havajskog vulkana Kilauea u četvrtak izbacivala je pepeo 9144 metara visoko u zrak i stanovnici Velikog otoka upozoreni su da potraže skloništa, objavile su mjesne vlasti.

New eruption at Hawaii volcano causes evacuation, dangerous ash plume - @ABC News https://t.co/tv6BRklEgW