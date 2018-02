NOVI DETALJI Ubojica s Floride bio je član neonacističke paravojske

Foto: Broward County Sheriff's Office/Republic of Florida



NIKOLAS Cruz, 19-godišnji ubojica s Floride koji je u srednjoj školi u Parklandu ubio 17 ljudi, bio je član lokalne paravojske bijelih neonacista pod imenom Republika Florida.



Vođa te grupe Jordan Jereb potvrdio je da je Cruz bio njihov član, javlja Associated Press. Također, Cruz je sudjelovao u paravojnim vježbama koje je Republika Florida organizirala u Tallahasseeju.



Republika Florida na svojoj stranici navodi kako im je kratkoročni cilj okupiranje urbanih sredina i regrutacija mladih bijelaca.

BREAKING: Nikolas Cruz, alleged perpetrator in the deadly school shooting in Parkland, Florida, was associated with white supremacist group Republic of Florida & participated in the group’s training exercises, according to the group’s leader. More info: https://t.co/eTCTx1fUdP