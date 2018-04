Novi natječaj za Žnjan: Manja cijena za štekate i dodatne pogodnosti za ugostitelje

Foto: Pixsell/Ivo Cagalj

ANTE ŠUNJIĆ, direktor Spalatum DMC-a, splitske gradske turističke agencije, danas je pozvao novinare da im objasni što je pošlo po zlu s prvim natječajem za tipske kućice na Žnjanu.

"Ispostavilo se da nitko nije ispunio uvjete natječaja. Meni je jako žao što je došlo do toga. Neki nisu predali urednu dokumentaciju, za neke se ispostavilo da imaju dug. Meni je najvažnije da je sve prošlo transparentno, čisto i uredno. Danas će biti objavljen novi natječaj koji traje do 9. svibnja. Bit će javno otvaranje. Nakon što sve utvrdimo i provjerimo stanje, 11. svibnja će ići javna objava", kazao je Šunjić.







Dodatne pogodnosti za one koji uđu u najam kućica

Objavio je i neke novosti vezane za Žnjan. Manju cijenu terase, a i dodatne pogodnosti za ugostitelje koji ove godine uđu u najam u tzv. privremenom rješenju. Kada se za dvije godine budu javljali za konačno rješenje, imat će prednost, objavio je Šunjić.

"Odlukom Grada Splita cijena za potkoncesijsko odobrenje će ići sa 600 na 400 kuna za metar kvadratni, što pojeftinjuje za određeni iznos cijelu stvar. Cijena, za koju se sami ponuditelji javljaju na naš natječaj, neće se mijenjati. Novost je i da zadržavamo pravo dodjele dodatnih bodova u budućem natječaju ako postanemo glavni upravitelj žnjanske plaže nakon konačnog rješenja. Moguće je da će ugostitelji koji sada uđu u najam imati prednost", kazao je Šunjić.

Novi stari igrači na Žnjanu

"Apelirao bih na sve ponuditelje da jako dobro pogledaju dokumentaciju i da sve provjere", pozvao je direktor Spalatum DMC-a.

Kao što smo već izvijestili prošlog tjedna, za osam kućica javilo se 12 ponuditelja. Većinom se radi o ljudima koji su već radili na Žnjanu, poput Miljenka Anića, vlasnika kafića Charlie ili Tomislava Burazina, vlasnika Zena, koji je dao rekordnu ponudu od milijun kuna. Nisu prošli jer se ispostavilo da njihova povezana društva imaju dug prema Gradu Splitu.

Konačno rješenje

Žnjan je raščišćen koncem prošle godine pod pritiskom bagera Ministarstva graditeljstva. Svi objekti imali su pravomoćna rješenja za uklanjanje, no 2017. godinu su odradili gotovo u cijelosti, premda nikome Grad Split nije izdao koncesijsko odobrenje. Gradonačelnik Andro Krstulović Opara najavio je kako će za dvije godine biti spremno konačno rješenje Žnjana, a Šunjić nimalo ne dvoji da će ugostitelji na vrijeme biti uvedeni u posao. Izrada kućica povjerena je Tromontu, jedini su se javili na javni natječaj. Isprva je bilo predviđeno 9 milijuna kuna za tu namjenu, a onda su se terase reducirale pa je iznos pao na sedam i pol milijuna kuna.

Mnogima je i dalje i to previše. Opara ne dijeli njihovo mišljenje. Kazao je kako su željeli trajno i kvalitetno rješenje i da će kućice preseliti na druge splitske plaže kada se Žnjan konačno uredi.