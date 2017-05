Novi premijer "katoličke" Irske bit će gay Azijat

Foto: Twitter



IRSKA se nalazi na velikom prijelazu generacija na političkoj sceni. Kako sada stvari stoje, novi premijer najvjerojatnije će biti Leo Varadkar. Prvi vodeći političar ove nekad tvrdokorne katoličke zemlje koji otvoreno priznaje da je homoseksualac potomak je azijskih imigranata.



Varadkar je izgradio nepremostivu prednost ispred svog najvećeg protukandidata i sljedeći tjedan vjerojatno će zasjesti u fotelju Ende Kennyja. Ima 38 godina pa će biti i najmlađi premijer Irske do sada.



Irski Trudeau ili irski Macron



Njegove pristaše uspoređuju ga s kanadskim premijerom Justinom Trudeauom i novim francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Nadaju se da će svojom izravnošću uspjeti preobraziti političku scenu koju je ekonomski slom prije više od desetljeća teško pogodio.



"Iskreno mislim da sam 1981. kada sam prvi put izabran mogao predvidjeti vrijeme kada će premijer biti gay", rekao je Reutersu Nora Owen, bivši ministar pravosuđa.



Činjenica da Varadkarovo seksualno opredjeljenje nije spomenuto tijekom predizborne utrke niti u lokalnim medijima, pokazuje koliko daleko je odmaknula zemlja koja je nekad bila najkonzervativnija u Zapadnoj Europi. Irska je tek 1993. dekriminalizirala homoseksualnost, a dvije godine kasnije dopustila razvod braka. Samo 20 godina kasnije, postala je prva zemlja koja je prihvatila gay brakove uz svesrdnu potporu iz svih krajeva zemlje.Varadkarov otac Ashok, koji je također liječnik, rođen je u Mumbaiju, u Indiji. Njegova majka Miriam kći je farmera iz južne Irske, a muža je upoznala radeći u Engleskoj 70-ih godina prošlog stoljeća. Varadkar je rođen u Dublinu. On sam, piše Independent, svojim korijenima ne pridaje veliku važnost."To nije nešto što me definira. Ja nisam poluindijski političar, nisam doktor političar, nisam ni gay političar, kad već govorimo o tome. To je dio mene, ali me ne definira", rekao je u televizijskom intervjuu u kojemu je 2015. otkrio da je gay.Irski mediji pišu kako će onaj tko zasjedne u fotelju kao nasljednik Ende Kennyja biti jedini vođa irskog parlamenta rođen 70-ih. Kada je Enda Kenny 1975. osvojio prve izbore, Varadkar nije bio ni rođen, a njegov suparnik Coveney imao je samo tri godine.Ankete pokazuju da su obojica popularni kod članova Fine Gaela, ali da Varadkar ima potencijal osvojiti značajnu potporu i drugih stranaka.