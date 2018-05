Novinari na slovačkoj javnoj televiziji pisali o pritisku politike na medije pa dobili otkaze

Screenshot: Google Maps

SLOVAČKA javna radiotelevizija (RTVS) našla se na udaru kritika zbog prošlotjednog otkaza četvorici novinara koji su u otvorenom pismu upozorili na pritisak politike na državni medij.

Nakon ubojstva istraživačkog novinara krajem veljače koje je pokrenulo val najvećih prosvjeda u zemlji od pada komunizma 1989., ti su otkazi izazvali dodatnu zabrinutost za slobodu medija u toj srednjoeuropskoj državi.

BREAKING NEWS New management of the Slovak public radio and TV @RTVS is firing experienced journalists. It's serious and it's direct attack on free press in Slovakia.