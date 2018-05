Novinari vraćaju nagrade HND-u zbog nagrađivanja huškačice Ivane Petrović

Foto: Pixsell/Sanjin Strukic

HRVATSKO novinarsko društvo (HND) u povodu Svjetskog dana slobode medija u Zagrebu je dodijelilo godišnje nagrade za 2017.



Nagradu Marija Jurić Zagorka za televizijsko novinarstvo dobila je Ivana Petrović, komentatorica Nove TV, za izvještavanje iz Haaga tijekom presude šestorici bosanskohercegovačkih Hrvata, među njima i Slobodanu Praljku.



Ova odluka HND-a izazvala je lavinu negodovanja među novinarima, a neki od njih odlučili su vratiti svoje nagrade iz protesta protiv nagrađenog huškačkog izvještavanja Ivane Petrović.









"Britki i analitički stil"



"Većina je odabrala kolegicu Petrović jer smatra kako je u vrlo potresnom danu, u kojem se uživo svjedočilo samoubojstvu generala Slobodana Praljka, svaka dodana informacija bila itekako presudna. A upravo je to učinila Ivana Petrović svojim izvještavanjem iz Haaga. Vrlo je jasno iz minute u minutu svojim britkim i analitičkim stilom izvještavala što se tamo događa. Prva je donijela ekskluzivu kako je general Praljak umro u sudnici, a ne u bolnici. Objasnila je kontekst postupka uključujući njegove ispravnosti i manjkavosti", istaknuto je na dodjeli nagrade.



Novinarka Nove TV, između ostalog, u svom izvještavanju navodi kako je "presuda šestorci sarkazam pravde na međunarodnom sudu u 21. stoljeću", a onda je još dodala i sljedeće: "Destabilizacija Hrvata (u BiH, op.a.) uvijek destabilizira Hrvatsku, jer se pitam, ako to tako nastavi, tko će nam čuvati ovaj uski dio granice od Splita do Prevlake. Prema ovoj presudi, vjerojatno mudžahedini povratnici iz Sirije".



Zgroženost nagradom



Među prvim reakcijama na odluku Hrvatskog novinarskog društva bila je ona novinara Novog lista Borisa Pavelića. Dobitnik HND-ove nagrade iz 2002. godine za seriju reportaža iz tranzicijskih zemalja Europe pod nazivom "Probuđene demokracije", pozvao je ostale kolege koji su "zgroženi nagradom Ivani Petrović da vrate nagrade HND-u".



"Nagradu vraćam jer odbijam biti u društvu s novinarima koji se samo tako zovu. Protiv Ivane Petrović osobno nemam baš ništa, ali njezino izvještavanje s izricanja pravomoćne presude šestorici osuđenih za ratne zločine nad Bošnjacima u takozvanoj Herceg-Bosni, blago ću reći, nije bilo profesionalno. Ne znam na temelju kojih su kriterija odlučili članovi ocjenjivačkog odbora nagrade za televizijsko novinarstvo, ali njihova je odluka pogrešna, i HND bi je trebao povući. Dok se to ne dogodi, vraćam HND-u svoju 'Zagorku' iz 2002, tek da ostane zabilježena moja indignacija nad ovolikom zabludjelošću naše jadne struke i pozivam kolege da učine to isto“, rekao je Pavelić za Forum.tm.



Pljuvanje na žrtve



Paveliću se pridružio novinar Indexa Vojislav Mazzocco. On je odlučio vratiti svoju Mariju Jurić Zagorku koju je dobio 2009. godine u kategoriji istraživačkog novinarstva.



"Vraćam nagradu jer je dodijeljena osobi koja ju ni na koji način nije zaslužila, a svoje izvještavanje je koristila kako bi raspirivala mržnju. Branila je ratne zločince, osuđene na sudu, kao i čin samoubojstva osuđenog ratnog zločinca koji je svojim činom još jednom pljunuo na te žrtve", ispričao je Mazzocco za Index.



Odluku o vraćanju svojih nagrada donio je i Drago Pilsel.



"Dosta mojih kolega mi se upravo javlja, apelirajući da ne činim to, tvrdeći kako su moje nagrade, koje sam dobio 1995. i 1997., bile zaslužene. Dobio sam ih zbog toga što sam nosio glavu u torbi, usred rata, a nagrade su mi dali časni ljudi u drugim žirijima i drugim vremenima. Ja sam ipak hladne glave razmislio. Kao prvo, bio sam zatečen kad sam saznao da je Ivana Petrović dobila tu nagradu. Bio sam na putu za inozemstvo, trenutno sam u Austriji i nisam pratio vijesti pa nisam znao uopće tko je nagrađen. Jučer navečer, pripremajući tekstove za portal Autograf, dobivam obavijest Documente. Danas smo i objavili njihovo priopćenje u vezi nagrade Ivani Petrović. Slijedom toga saznajem da je Boris Pavelić odlučio vratiti svoju nagradu i pozvao kolege da mu se pridruže. Ja sam, potaknut pozivom Borisa Pavelića, donio odluku da vratim dvije nagrade Marija Jurić Zagorka za 96. i 97. koje sam dobio u tadašnjoj kategoriji Izvještaj za tiskano novinarstvo. Meni su te nagrade stvarno puno značile i nije mi bilo lako donijeti ovu odluku, ali tvrdim da ovakvo Hrvatsko novinarsko društvo nama ne treba. Dakle, društvo koje će raditi pakt s govorom mržnje, s neetičnim novinarstvom, jer gđa Petrović je funkcionirala kao propagandistica takozvanih hrvatskih viših interesa, a nasuprot interesa koje zastupaju novinari koji drže do kodeksa časti i do postulata novinarstva uopće. Kad bi predsjednik HND-a Saša Leković pročitao još jednom naš kodeks časti, kad bi se osvrnuo na vlastiti novinarski put, kad bi pročitao testament koje je novinarima čitavog svijeta ostavio Joseph Pulitzer, po kojem se zove najuglednija novinarska nagrada na svijetu, a to je da novinari ne smiju nikada odustati od zastupanja općeg dobra, istine i prava onih koji su na bilo koji način obespravljeni, tada Saša Leković ne bi imao drugi izlaz nego predložiti izvršnom i središnjem odboru HND-a da poništi odluku stručnog žirija za televizijsko novinarstvo koji je nagradu dao Ivani Petrović. Vjerujem da HND mora postojati i zato neću iz njega izaći, premda je sve više kolega, i to kvalitetnih, koji ga napuštaju", rekao je Drago Pilsel u razgovoru za Index.



Prodaja utega



Posljednji u nizu novinara koji vraćaju svoje nagrade je i Ivan Kralj. On je objavio oglas u kojima prodaje svoje tri HND-ove nagrade kao utege.



"Nakon što je Hrvatsko novinarsko društvo dodijelilo nagradu za televizijsko novinarstvo Ivani Petrović za izvještavanje iz Haaga, nagrade Marija Jurić-Zagorka izgubile su na vrijednosti i postale uteg, pa ovim putem pokušavam naći nekoga kome bi bile korisne.



Redom se rješavam ovih utega:

- godišnja nagrada HND-a za istraživačko novinarstvo (1999)

- godišnja nagrada HND-a za reportažu godine (2000)

- godišnja nagrada HND-a za intervju godine (2001)



Utezi su u odličnom uščuvanom stanju, materijal je kombinacija mramora i bronce, i mogu se koristiti kao zatvarač vrata, zamjena za kamen za automobil na nizbrdici, držač knjiga i slično.



Dodjeljivanjem nagrade "novinarki" Ivani Petrović utezi su donekle izgubili na vrijednosti, ali su dobili na težini.



Spreman sam ih i mijenjati za par paketića žvaka ili sličnu adekvatnu protuvrijednost", objavio je Kralj.







"TV huškačica"



Grupi novinara koji su se odlučili na vraćanje HND-ovih nagrada pridružila se i Zinka Bardić.



Na svom Twitter profilu napisala je kako vraća svoje dvije nagrade jer Marija Jurić Zagorka, po kojoj nagrada nosi ime, "ne dijeli baš ništa s TV huškačicom i proizvođačicom fake newsa".