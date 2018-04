Novosti moraju Mirjani Hrgi platiti 40.000 kuna

Foto: Hina

OPĆINSKI građanski sud u Zagrebu u sporu novinarke Mirjane Hrge protiv Srpskog narodnog vijeća (SNV), izdavača tjednika Novosti, donio je nepravomoćnu presudu kojom se nalaže SNV-u da Mirjani Hrgi isplati 40.000 kuna zbog povrede osobnosti tekstom "Suicid iz zasjede", objavljenim u svibnju 2016.



Osim tog novčanog iznosa, SNV-u je naloženo da Hrgi nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 7750 kuna, uvećanom za zatezne kamate.







"Vožnja na autopilotu iz Motrišta"



Nepravomoćna presuda uslijedila je nakon postupka koji je Hrga pokrenula zbog teksta objavljenog u rubrici Katran i perje u kojem je autor Petar Glodić napisao da "u vrijeme kada je HTV okupiran desničarskim fanaticima, dovođenje Mirjane Hrge na RTL najveće je medijsko samoubojstvo u povijesti Hrvatske", te kako Hrga "i dalje rutinski vozi na autopilotu iz vremena Motrišta". Hrga je kasnije napustila mjesto urednice i voditeljice emisije RTL Danas.



Kako se navodi u obrazloženju presude, nakladnik Novosti u ovom postupku nije dokazao da postoje pretpostavke koje bi ga oslobodile od odgovornosti za štetu koja je prouzročena tužiteljici.



"Tvrdnja da se radi o vrijednosnim sudovima autora članka nije osnovana iz razloga što navođenje tvrdnje da je dovođenje nekog novinara na neku televiziju najveće medijsko samoubojstvo u povijesti Hrvatske još i može predstavljati vrijednosni sud, ali kada se taj vrijednosni sud stavi u kontekst informacije prikazivanjem tužiteljice kao desničarskog fanatika, tada se ne radi o vrijednosnom sudu", ističe se u obrazloženju u kojem se navodi kako se ne radi o "vrijednosnom sudu čije je objavljivanje bilo u javnom interesu."



Prikazivanje Hrge u uvredljivom i negativnom kontekstu





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Osim toga, navodi se u obrazloženju, ta informacija nije dana u dobroj vjeri, nego isključivo s ciljem da se Hrga prikaže u uvredljivom i negativnom kontekstu.Presuda je uslijedila nakon što je Hrga početkom travnja svjedočila pred sudom, gdje je ocijenila da "u Hrvatskoj trenutno postoji jedna nova vrsta fašizma", spominjući novinare koji su navikli na jedan način izvještavanja i čim im je ponuđen novi kut gledanja, koji se ne poklapa s njihovim mišljenjima i navikama, to im postaje nedopustivo.Time se jasno novinaru daje do znanja da se takvo ponašanje neće tolerirati i da mu "više nema kruha u Hrvatskoj", rekla je Hrga.Navela je kako od prošle jeseni više nije zaposlena kao novinarka, trenutno se "čisti od sve zagađenosti u hrvatskom novinarstvu" i sumnja da bi je nakon svega ijedna redakcija zaposlila, i to isključivo zato "što je pritisak koji se stvori objavom ovakvih tekstova nepodnošljiv".Ustvrdila je kako ju je nakon šest godina izbivanja iz Hrvatske iznenadio animozitet među kolegama te da je diskriminirana "jer se u nekom trenutku izjasnila kao Hrvatica i katolkinja".U postupku je svjedočio Hrgin suprug Staša Stefanović, koji je izjavio kako je zbog etiketiranja bila "turobna, jadna i potištena" i tjednima se propitivala je li "nacionalist, šovinist, mrzi li Srbe i ljude druge vjere", a da ju je kumica na Dolcu kod koje kupuje voće i povrće "počela gledati s podozrenjem".Također je svjedočio novinar HRT-a Damir Smrtić, koji je ustvrdio kako je u telefonskom razgovoru nakon objave utuženog članka Hrga bila "uznemirena, pod stresom i općenito joj je bilo vrlo neugodno".Kako je potvrdila odvjetnica SNV-a, na prvostupanjsku presudu bit će uložena žalba u zakonskom roku.