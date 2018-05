Obama protiv Trumpa: Izlazak SAD-a iz nuklearnog sporazuma je velika greška

Foto: Hina/EPA

BIVŠI predsjednik SAD-a Barack Obama prokomentirao je odluku aktualnog američkog predsjednika Donalda Trumpa da se povuče iz nuklearnog sporazuma s Iranom.

Nazvao ju je ozbiljnom pogreškom.

Obamina administracija sudjelovala je u postizanju sporazuma 2015. godine kojim su Iranu ukinute sankcije u zamjenu za obustavljanje razvoja nuklearnog programa.

There are few issues more important to the security of the US than the potential spread of nuclear weapons or the potential for even more destructive war in the Middle East. Today’s decision to put the JCPOA at risk is a serious mistake. My full statement: https://t.co/4oTdXESbxe