Obitelj Treursić blokirala tek otvorenu prometnicu u Splitu: "Nećete nam skidati gaće"

Foto: Obitelj Treursić

TEK otvorena prometnica na Pazdigradu uz novu školu jutros je blokirana. Članovi obitelji Treursić spore se s Gradom za gotovo pet tisuća kvadrata zemljišta koje je oduzeto prije pola stoljeća njihovom djedu.

Jedan od nasljednika, Frane Treursić, kaže da se s Gradom postigao dogovor koji nije, međutim, realiziran.

"Radi se o 4922 kvadrata. Ovdje nisu sporne presude, već dogovor koji nisu ispoštovali. Imali smo niz sastanaka u Banovini proteklih par mjeseci i ništa nisu ispoštovali. Dogovor je bio minimalna cijena i da jedan dio ustupamo", kaže Treursić.

"Zbijaju redove, kreću u kontraofenzivu"

Pitali smo ga jesu li i jutros razgovarali s ljudima iz Banovine.

"Sada mi nisu ništa odgovorili. Zbijaju redove, idu u kontraofenzivu, a mi ćemo biti spremni. To znači da ćemo ih zatvoriti opet", kazao nam je Treursić.

Komentirao je i jutrošnju akciju.

"Stavili smo ogradu i par natpisa. To je bio jedan performans da vide da ih se ne bojim i da me nije briga za njih. Nije me briga hoće li vratiti ili neće, ali nećeš me guliti. I nećete mi skidati gaće. Policija je došla, sve smo im objasnili, da se radi o postupku povrata zemljišta. Bili smo sat vremena i onda se dogovorili da ćemo pustiti cestu", kazao nam je Treursić.