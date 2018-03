OBJAVLJENI DETALJI Kako je "hrvatski Escobar" u Rijeku pokušao švercati na tone kokaina

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL, Getty images



POLICIJSKI službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i Policijske uprave primorsko-goranske u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta te Carinskom upravom Ministarstva financija provode složeno kriminalističko istraživanje kodnog naziva NANA vezano za krijumčarenje veće količine kokaina iz Južne Amerike u Republiku Hrvatsku, priopćeno je danas iz MUP-a.

>> VELIKA AKCIJA POLICIJE U riječkoj luci pronašli 100 kg kokaina, iza svega stoji "hrvatski Escobar"



Uz redarstvene službe Republike Hrvatske u kriminalističkom istraživanju neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te počinjenja kaznenog djela u sklopu zločinačkog udruženja uključene su redarstvene službe Republike Slovenije, Savezne Republike Njemačke, Kraljevine Nizozemske, Kraljevine Španjolske, Republike Italije, Republike Paname, Republike Kolumbije, američka agencija za borbu protiv droga DEA i Europol.



Sve aktivnosti koordiniraju se u Zagrebu, iz Zapovjednog centra u Upravi kriminalističke policije Ravnateljstva policije.



Uhićeno osam osoba



Policija je započela s uhićenjima tijekom jučerašnjeg dana pa je tako na području Hrvatske i Slovenije uhićeno osam osoba: 48-godišnji državljanin Španjolske, 43-godišnji dvojni državljanin BiH i Nizozemske i šest državljana Hrvatske starosti od 39 do 59 godina. Temeljem naloga nadležnog suda policija je pretražila stanove i osobne automobile kojima se koriste osumnjičene osobe.



Dosadašnjim provođenjem posebnih dokaznih radnji utvrđena je sumnja da su se osumnjičene osobe udružile u zločinačko udruženje radi krijumčarenja većih količina kokaina iz Južne Amerike u zemlje Europske unije, skrivenih u različitoj robi u komercijalnom, kontejnerskom prometu. Kako bi stvorili paravan za krijumčarenje kokaina skrivenog u robi ili kontejnerima, tijekom 2017. godine organizirali su dopremu kontejnera s robom beznačajne vrijednosti iz država Južne Amerike u Europu, koristeći tvrtke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.



Pretražen kontejner u riječkoj luci



Temeljem naloga nadležnog suda policijski službenici pretražili su kontejner dopremljen u luku Rijeka s 20 tona miješanog metalnog otpada te su pronašli 100 paketa kokaina ukupne mase 100 kg kokaina. U ranijem razdoblju, u sklopu iste akcije zaplijenjeno je oko 150 kg marihuane i 69.000 kutija krijumčarenih cigareta.



Policija je protiv osumnjičenih podnijela kaznenu prijavu Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Kriminalističko istraživanje se nastavlja.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Prvoosumnjičeni je, doznaje se, Stjepan Prnjat, poznatiji kao hrvatski Escobar, kojem se sudi zbog pranja 14 milijuna eura. Prema dostupnim informacijama, današnja zapljena 100 kilograma kokaina bila je samo proba. Prnjat je, naime, planirao u Hrvatsku švercati i po pola tone kokaina u kontejnerima."Rekao bih da je to jedna od najsloženijih akcija te vrste u povijesti hrvatske policije. U akciji koordiniranoj iz zapovjednog stožera koji je bio smješten u ravnateljstvu hrvatske policije sudjelovale su policije iz sedam zemalja, DEA i Europol. Sama činjenica kad govorimo o količini droge, o broju aktera i o broju zemalja, ovom se akcijom hrvatska policija smjestila na vrh", rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je sudjelovao na sastanku ministara unutarnjih poslova zemalja članica EU-a u Bruxellesu.Prvu trojicu osumnjičenika Uskok tereti da su od siječnja 2017. do ožujka 2018., na području Hrvatske, Slovenije i drugih zemalja Europske unije, ustrojili zločinačko udruženje i povezali ostale okrivljenike radi kupnje i prenošenja golemih količina kokaina iz zemalja Južne Amerike te njegove daljnje prodaje u zemljama Europske unije po cijeni od 21.000 do 33.000 eura za kilogram.Kupnju kokaina i prijevoz kontejnerskim transportom u Hrvatsku organizirao je prvookrivljeni, dok je drugookrivljeni organizirao postupak carinskog pregleda dopremljenih testnih kontejnera i učinkovitosti izbora legalnog tereta, koji je služio kao paravan tijekom prenošenja kokaina.Sedmookrivljeni imao je zadaću da nakon dopreme kontejnera na tajnu i sigurnu lokaciju u Hrvatskoj ostalim pripadnicima zločinačkog udruženja, u prepravljenom i pripremljenom kontejneru, pokaže mjesta na kojima je skriven kokain.Treće okrivljeni je, djelujući kao krajnji izvršitelj dopreme kontejnera, provjeravao postupak carinskog pregleda testnih kontejnera i učinkovitosti izbora legalnog tereta, kao paravana budućeg neometanog prenošenja kokaina, o čemu je izvještavao dvojicu prvookrivljenika.On je, osim toga, angažirao dvojicu pripadnika skupine koji su na području Zagreba pronašli mjesta za istovar kokaina te angažirali tvrtke koje su imale zadatak dopremati tako priređene kontejnere.Također je angažirao dvojicu okrivljenika koji su preko svojih tvrtki odgovornim osobama u angažiranim tvrtkama u Južnoj Americi vršili plaćanja i prosljeđivali potrebnu dokumentaciju za stvarno kupljenu robu.