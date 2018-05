OBJAVLJUJEMO NOVE MAILOVE Dalićka laže da nema nikakve veze sa Šavorićem

Foto: Hina, Index

"JESI napisao Šavorićev zakon :-)", upitao je mailom Tonći Korunić iz InterCapitala odvjetnika Borisa Šavorića u mailing grupi koja se bavila stanjem u Agrokoru 10. ožujka prošle godine. Tog dana "Šavorićev zakon" komentirala je i potpredsjednica Martina Dalić koja se nadovezala izjavom "Šavoricev zakon, mašala". Zakon o kojem pričaju je, naravno, zakon koji će kasnije postati poznat kao Lex Agrokor. A podsjetimo da je potpredsjednica hrvatske vlade u veljači ove godine, kad je pred saborskim Odborom za gospodarstvo odgovarala na neugodna pitanja o Agrokoru, tvrdila da je njezina veza sa Šavorićima nikakva. "Moja veza sa Šavorićem je nikakva", govorila je Dalić u veljači. Slično je ponovila i danas. No sada se vidi da su bili puno bliskiji nego što to ona želi prikazati.

Ključni autor Lexa u isto vrijeme zastupa rusku banku



No mailovi od 10. ožujka otkrivaju puno goru stvar. Naime, odvjetnik Šavorić je toj tajnoj i neformalnoj vladinoj grupi priznao kako se, prema vlastitim riječima, nalazi u "konfliktu interesa" te traži od njih da to sve ostane tajna.



Problem je bio u tome što je on u isto vrijeme dok je pisao Lex Agrokor zastupao VTB Banku! Ta je ruska banka jedan od najvećih vjerovnika Agrokora.

"Sve je čisto"





"Dragi svi. Kako sam vam bio spomenuo, mi smo unatrag par godina već nekoliko puta radili za VTB koji je financirao Borga sa gotovo 360 mil Eura, pa sam vam i spomenuo onaj dan da smo imali u siječnju još, a i nedavno par conf call-ova sa White & Case - odvjetnicima VTB-a, da su se raspitivali o uvjetima financiranja, stečaju, itd. Čak smo rekli da je VTB malo naivan i da se raspituje o osnovnim stvarima. Uglavnom, samo da vas obavijestim da nas je sinoć kontaktirao White & Case i da ih je VTB angažirao da ih prate i zaštite, a mi ćemo lokalno po potrebi raditi za pitanja hrvatskog prava. To će kod nas raditi dvoje drugih odvjetnika, a kolega Toni i ja ćemo pratiti razvoj situacije. Nema nikakvog realnog razloga da im sada, nakon dvije godine suradnje, kažemo da imamo konflikt interesa", napisao je Šavorić u mailu 10. ožujka.



Podsjetimo kako je Borg do 10. travnja bila oznaka za Ivicu Todorića, odnosno Agrokor, a nakon 10. travnja, dana kada je ušao u tu tvrtku, Ante Ramljak je svoju grupu ljudi s Dalićkinog hotmaila nazvao Grupa Borg.



No vratimo se priznanju Borisa Šavorića. Naime, odvjetnik Šavorić i dalje ne odgovora na upit Indexa o mailovima. Između ostalog prije tjedan dana upitali smo ga i sljedeće:

"Jeste li svoje klijente, zbog potencijalnog sukoba interesa, obavijestili o tome da radite za vladu na pripremi Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku?"

Odgovor, dakle, nismo dobili. Ali je poznata njegova izjava za javnost od 14. travnja prošle godine kada je rekao da nije u sukobu interesa jer je prije radio za VTB. Tu istu tvrdnju tog dana ponovio je Ramljak dodajući da mu je njegov pravni savjetnik potvrdio da je sve čisto.

VTB u roll upu, a Sberbank nije



Sudeći prema mailu od 10. ožujka, Šavorić je u isto vrijeme pisao Lex Agrokor te bio angažiran od ruske VTB Banke za pitanje hrvatskog prava. Nevjerojatno je da druga osoba po važnosti u vladi u tome nije vidjela ništa sporno.



VTB i Sberbank dvije su banke u suvlasništvu ruske države, no tijekom Agrokorove krize ponašale su se suprotno. Mnogima je bilo iznenađenje što je VTB ušao u tzv. roll up kredit koji je za Sberbank bio neprihvatljiv. Riječ je o kreditu potpisanom između Agrokora, zajmodavaca i agenta kredita (Madison Pacific Ltd iz Hong Konga), koji je odobren na 15 mjeseci, uz 4 posto godišnje kamate koja se pripisuje glavnici ili 3,8 posto u gotovini, plativo jednom godišnje.



Ključni kreditori su investicijski fondovi Knighthead Capital Management, koji je u roll up financiranju sudjelovao s 200 milijuna eura ili 20,83 posto, potom VTB Banka, sa 181,49 milijuna eura ili 18,91 posto, Zagrebačka banka, 180 milijuna eura ili 18,75 posto, te Monarch, sa 110,8 milijuna eura ili 11,54 posto.



Nevjerojatna reakcija potpredsjednice vlade



Sberbank nije sudjelovao u roll up kreditu, za razliku od druge ruske banke VTB, nego je pokrenuo niz tužbi u susjednim zemljama. No na kraju se Sberbank dogovorio s izvanrednom upravom i ključnim roll up kreditorima te je odustao od tužbi. Prema trenutnom prijedlogu nagodbe, ruske banke tako bi trebale biti vlasnice 44 posto novog Agrokora.



Kako je moguće da je potpredsjednica vlade Dalić pisanje Lexa povjerila odvjetniku koji zastupa VTB Banku vjerojatno je pitanje kojim bi se također trebale baviti institucije. No sada je jasnije i zašto je Dalić govorila kako nije povezana sa Šavorićem, što se ispostavilo kao laž. Ovi mailovi pokazuju i da je potpredsjednica vlade svjesno ignorirala situaciju u kojoj ključni autor zakona radi za dvije suprotstavljene strane, u ovom slučaju za državu i za rusku banku, što je protivno javnom interesu.

No vratimo se na mailove.



Društvo s maila tog će dana podijeliti članak Debtwirea, a zatim kreće zezancija sa Šavorićem koji piše "Šavorićev zakon". To da radi i za Ruse i za vladu Šavorić prvo okreće na šalu, a onda dijeli povjerljive informacije svog klijenta.

''Kao da šurujemo sa Staljinom 1948. godine''



"Pišemo.... ali za nas.... jer ako nas ko '48 ufate da surujemo sa Staljinom..... Javila nam se sada vtb opet da bi se ujedinili sa Sberom....dat ce jos para..za sada klasicno financiranje uz dobre kolaterale....‎ ne znaju jos sve magnitude, ali da ih spase jos jedno mjesec dana. I to zato jer je navodno IT zaprijetio sa Chapter 11 stecajna nagodba po americkom pravu. Obavijestavat cemo vas o razvoju...", doslovan je Šavorićev citat.



Ramljak je bio iznenađen pa kazao da je nevjerojatno kako oni i dalje "puše te njegove blefove", pod njima misleći na Ruse koji puše Todorića.



"Objasni im da je to kao da je sam sebi stavio lisice na ruke", sugerira Ramljak dok Korunić strahuje da Rusi prodaju lažnu nadu i kradu dragocjeno vrijeme.



Prepisci se tada pridružuje potpredsjednica Dalić. I to u poprilično veselom raspoloženju.

Dalić: Staljinizam je dobar kome ga je Bog dao



"Dobra vecer dragi svi! Ja sam se danas bavila neporeznim nametima u pokusaju da dokazem kako Ministarstvo gospodarstva ima smisla. Ali nisam Vas zaboravila. Na nasoj strani nista novo. Savoricev zakon, mašala. Staljinizam je dobar kome ga je Bog dao", napisala je Dalić koja se poslije kod članova grupe raspitivala jesu li postojale i druge državne intervencije i iskustva "kada su spašavale živu glavu".



No Šavorić se vraća na ruske banke.



"Rusi su misterija. Jesenjin, stepa, vodka, Cajkovski mocna gomilica, Cehov tri sestre .... i nama cudno da bi itko dao lovu", piše Šavorić. Dva dana kasnije broker Korunić piše da ima informaciju kako je Sberbank pristupio Zagrebačkoj banci s upitom da im otkupi kredite uz diskont. Tu će informaciju potvrditi odvjetnik Šavorić.



"Yes yes .. Sber nudi otkup mnogim vjerovnicima … uz diskont. Jedini up-side (jer nisu bedasti) im je haircut i da preuzmu kompaniju …. Pratimo sve. Mi za sada odgovaramo VTB-u na upite. Da li se vidimo večeras ili mogu kod frizera na haircut?" piše Šavorić. Dalić ih nakon toga poziva na sastanak u Ministarstvo gospodarstva.



Plenković je imao redovne sastanke s autorima Lexa



Informacija da odvjetnik koji piše hrvatski zakon koji bi trebao spasiti Agrokor ujedno radi i za ruske banke Plenkoviću, kako doznajemo, nije bila prešućena. Uostalom, ta je informacija bila poznata i prije, no nije se znalo u kojoj je mjeri Šavorić bio kreator zakona. Premijer Plenković bio je informiran o svemu, a ključni autori Lex Agrokora održavali su redovne sastanke i s njim.

