OBJAVLJUJEMO NOVE MAILOVE Hoće li Plenković i nakon ovog tvrditi da nije ništa znao?

Ilustracija: Index (Vjeran Žganec Rogulja/ Pixsell)

"NI JEDAN e-mail nije poslan meni. Ne osjećam se odgovornim", rekao je premijer Andrej Plenković govoreći o Aferi Hotmail. No iako zaista ni jedan mail nije poslan njemu, činjenica jest da se najmanje tri puta susreo s Borg grupom, da je mailove dobivala njegova savjetnica na službenu adresu svega par sati prije usvajanja Lex Agrokora, a i iz hodograma aktivnosti tzv. Borg grupe vidljivo je da su Plenkoviću prezentirali prijedlog da savjetnici za vladu rade besplatno, a naplaćuju se preko Agrokora.

Nevjerojatno je da je ta "sitnica", da ljudi besplatno rade za vladu, a naplaćuju se u Agrokoru, promaknula Plenkoviću koji je inače pravnik.



Savjetnici i njihova naplata dogovoreni odmah na početku

Naime, u Aferi Hotmail jedna od najvećih otegotnih okolnosti, a koju sada istražuje i USKOK, činjenica je da je Borg grupa, u kojoj su uz Martinu Dalić bili Ante Ramljak i Tomislav Matić iz tvrtke Texo Management, Matko Maravić i Tonći Korunić iz InterCapitala, Branimir Bricelj iz tvrtke Altera Savjetovanje i Odvjetničko društvo Šavorić i Partneri, radila na pripremi Lex Agrokora da bi taj posao bogato naplatili savjetničkim ugovorima u Agrokoru.

Taj plan da određena grupa ljudi radi besplatno za vladu, a naplaćuje se u Agrokoru sadržan je u jednom od hodograma aktivnosti grupe koja je procjenjivala stanje u Agrokoru. Točnije rečeno, u planu koji je prezentiran premijeru Plenkoviću stajalo je kako će vlada birati savjetnike koje će plaćati kompanija, odnosno Agrokor. Taj plan se na kraju i ostvario.

Vlada će izabrati Ramljaka kao izvanrednog povjerenika u vladi, on će zajedno s Borg grupom birati glavnog savjetnika, da bi sve tvrtke, članovi Borga koji su sudjelovali u pisanju Lex Agrokora, dobili desetke milijuna kuna teške savjetničke ugovore.

Prvo radili na analizi pa onda pisali zakon

No vratimo se na kraj veljače prošle godine kada je grupa Borg, kojoj je bio pridružen Zoran Besak iz Zadruge za etično financiranje za vladu, radila na analizi financijskih izvješća Agrokora te je nudila moguća rješenja problema. Ta će grupa na sastancima s Plenkovićem, Dalić i Marićem početkom ožujka doći do zaključka kako je najbolje napisati zakon, odnosno Lex Agrokor.

No od javnosti, ali i dijela partnera u vladi, krila se informacija kako su upravo oni ti koji pišu taj zakon, a ne Ministarstvo gospodarstva, kako je govorila sada već bivša potpredsjednica Dalić. Plenković je također znao tko su pravi pisci Lex Agrokora jer se s njima susreo tjedan dana prije nego što će vlada donijeti taj zakon pisan za Agrokor.

No, krenimo redom.





Hodogram aktivnosti Borg grupe



Premijer je molio sastanak s Borg grupom

Grupa Borg, 5. ožujka, prije samog sastanka u vladi napravit će hodogram aktivnosti, a koji će biti prezentiran u vladi. U njemu se ističe rješavanje pitanja savjetnika koji rade na sanaciji Agrokora.

"Kompanija plaća sve savjetnike, dok VRH vrši odabir", stajalo je u hodogramu aktivnosti Borg grupe, koji je prezentiran u Power Pointu, a posebno je bilo istaknuto pitanje "Tko su sadasnji savjetnici kompanije I koji je scope of work??". Iz čega je razvidno kako je odmah na početku bila bitna naplata.

Teza premijera Plenkovića kako nije znao za sve procese unutar Borg grupe, kao i da nije sudjelovao u radu te grupe, jednostavno ne stoji.

Naime, upravo je premijer Plenković "molio" buduće pisce Lex Agrokora da se s njim sastanu "vezano za temu na kojoj rade". Evo kako o tom pozivu piše Martina Dalić 5. ožujka.

"Premijer moli da sutra dodete u Vladu u 15:30 vezano uz temu na kojoj radimo. Nadam se da cete uspjeti", napisala je Dalić. Poziv se nije odnosio samo na članove Borg grupe nego i na Zdravka Marića, ministra financija.

Nakon poziva Dalić, Korunić će poslati u prilogu "uradak", a riječ o hodogramu aktivnosti iz kojeg je razvidno da ta grupa radi tajno za vladu.

"Draga Martina, U prilogu naš uradak. Skrećemo pažnju na listu pitanja koju bismo htjeli uputiti firmi", napisao je Korunić.

Na tom sastanku raspravljalo se o aktualnoj situaciji u Agrokoru, ali i o izlasku iz te situacije, odnosno budućem zakonu. Bio je to vrlo bitan sastanak, a upravo je zbog tog sastanka odvjetnik Boris Šavorić odgodio direktan let za London. U Veliku Britaniju ipak je otišao tog dana, ali preko Beča u 18:40 sati i to nakon sastanka s Plenkovićem.



"Da li mogu povesti svog kolegu od povjerenja partnera Tonija, kojeg svi znaju. Pa ako se rasprava odulji, da imate pravnu podršku", napisao je Šavorić u mailu.

Toni iz Šavorićeva maila je odvjetnik Toni Smrček, tako da ne stoji još jedna Plenkovićeva tvrdnja da nije znao o detaljima angažiranja tog odvjetničkog ureda jer su na sastanku bila dva odvjetnika iz Šavorićeva ureda.

Drugi sastanak tjedan dana prije nego je vlada prihvatila Lex



Drugi sastanak Borg grupe s premijerom održan je 23. ožujka, tjedan dana prije nego što će Lex Agrokor biti usvojen na vladi. Pisanje Lex Agrokora u to se vrijeme već dobro "zahuktalo".





"Ja sam upravo razgovarala s Poletaevim. Kredita u ovim okolnostima nece biti Sve se oci lagano okrecu prema nama. PM ce javiti vrijeme za danasnji sastanak. Molim vas racunajte danas pislijepodne. M", napisala je Dalić 23. ožujka ujutro. PM označava premijera Andreja Plenkovića.



Naime, ako je Dalić bila njihova Margaret Thacher, Plenković je bio njihov Prime Minister.



Sastanak je prvotno trebao biti održan u 15:30 sati. Riječ je o sastanku s premijerom nakon što je bila gotova već treća verzija tzv. Lex Agrokora.

Dođite iza vlade



"Racunajte na sastanak oko cca 15:30. Potvrdim jos for sure", napisala je Dalić, no sastanak je na kraju ipak odgođen za 17 sati. Zašto? Zato što se taj dan malo odužila sjednica vlade.



Ante Ramljak, budući povjerenik, tražio je od sudionika tog briefinga da se nađu sat vremena prije kako bi u što kraćim crtama mogli objasniti premijeru što sve zapravo rade kod kreiranja zakona.





Dan prije tog sastanka tvorci Lexa dogovorili se kako u zakon mora ući i posebna stavka, odnosno da "povjerenik mora prilikom izrade plana angažirati ugledne savjetnike".

Kreće i komunikacija službenim kanalima



Nakon tog sastanka s premijerom kreće i dio komunikacije službenim kanalima, odnosno službenim mailovima u vladi. Jedan od tih službenih kanala bila je i Plenkovićeva savjetnica.



Naime, Dubravka Vlašić Pleše primila je na svoj službeni vladin mail, svega nekoliko sati prije usvajanja Lexa u vladi, nacrt Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, odnosno Lex Agrokora.Premijer je o tome nedavno rekao da je "normalno da savjetnica za pravna pitanja u tjednu kad se donosi zakon ima na svom e-mailu nacrt zakona". To tehnički jest točno, ali ta premijerova tvrdnja je namjerno nedovoljno precizna: primila ga je samo par sati prije nego što je usvojen na vladi.

Plenković tvrdi da je to normalno?!



Mail je poslao Branimir Bricelj iz Altere Corporate Finance koji nije imao nikakve ovlasti u vladi. U mailu je stajalo "U prilogu je jutrosnja verzija (almost final). Srdacan pozdrav, Branimir". U mail korespondenciji bili su pisci Lexa, državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa Sanja Mišević, a primatelj je bila i Martina Dalić s mail adresom martina.dalic@vlada.hr.



"Normalno je da savjetnica za pravna pitanja u tjednu kada se donosi zakon ima na svojem e-mailu nacrt zakona", rekao je premijer Andrej Plenković pokušavajući dijelu novinara objasniti kako on kao šef vlade ne može biti odgovoran u Aferi Hotmail jer ni jedan mail nije poslan njemu.

To je istina, no iz komunikacije Borg grupe može se zaključiti kako je, ne samo bio informiran o djelovanju grupe, nego je i u tome aktivno sudjelovao. Uostalom, Plenković se s autorima Lexa redovno sastajao te je morao primijetiti u travnju prošle godine kako su svi ljudi koji su dolazili u vladu s prijedlozima zakona sada savjetnici s milijunskim ugovorima u Agrokoru.



Naglasimo još jednom, Plenković je pravnik koji je diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je završio i poslijediplomski studij iz međunarodnoga javnog i privatnog prava. Studentsku praksu obavio je 1992. u odvjetničkoj tvrtki Stephenson Harwood, u Londonu. Tako nešto nije mu moglo promaknuti.

Koliko je još Borg grupa u vladi, ako je sve normalno?



Naglasimo i kako smo dva tjedna prije nego što ćemo objaviti prvi od serijala članaka o Aferi Hotmail uputili upit vladi u kojem smo tražili konkretne odgovore vezano za sadržaj mailova, no nismo dobili nikakav odgovor. Jedno od pitanja bavilo se praksom u vladi kod donošenja zakona.



"Koliko je trenutno neformalnih grupa koje se sastaju u vladi i rade za vladu na pripremi zakona, a da nisu zavedene u službenoj dokumentaciji vlade?", upitali smo vladu 27. travnja ove godine. Ni na to pitanje nismo dobili odgovor, no ako je vjerovati Plenkoviću koji u mailu od 31. ožujka ne vidi ništa sporno, očigledno da takve tajne grupe unutar vlade postoje. Odnosno, Borg grupa nije jedina.



Plenković i Dalić do posljednjeg trenutka držali su se zajedno. Uostalom, i u slučaju Indexova upita radili su suprotno Zakonu o medijima.

Htjeli su sve zataškati



Naime, upite o mailovima uputili smo 27. travnja. I nakon isteka zakonskog roka nismo dobili nikakve odgovore, što samo ide u prilog kako je vrh vlasti od početka ne samo javnosti davao lažne podatke, već je aktivno radio na tome da se cijela priča zataška.













"Strictly private and confidential" by Index.hr on Scribd

