OBJAVLJUJEMO NOVE MAILOVE Tko je odabrao glavne savjetnike za spas Agrokora? Pa, Dalićkini momci s hotmaila

Foto: Index, Patrik Maček/Pixsell



"SELEKCIJU JE radio Alix Partners i ne vjerujem da bi oni bili skloni slušati bilo kakve sugestije", rekla je jučer potpredsjednica Martina Dalić odgovarajući na izravno pitanje jesu li autori Lex Agrokora nagrađeni za rad na pripremi tog zakona unosnim ugovorima o savjetovanju Agrokora.

Tko je birao Alix? Pa momci s hotmaila!

Naime, Dalić tvrdi kako su za vladu radili pro bono, ali ne komentira što se događalo nakon 10. travnja. Andrej Plenković, premijer koji je sve znao, također već dva dana izbjegava odgovor na pitanje kako su se tvorci Lexa zapravo dobro naplatili iz posla s vladom, s obzirom na to da su pisali zakon kojim su se okoristili. Sada je jasno i zašto.



No krenimo redom.



Naime, nakon što je Ramljak ušao u Agrokor, 10. travnja prošle godine, na ime savjetničkih usluga iz te je bivše tvrtke Ivice Todorića otišlo oko pola milijarde kuna. Gotovo svi kreatori Lex Agrokora imali su savjetničke ugovore te su izvukli na desetke milijuna kuna.



No ostaje pitanje tko je odabrao Alix Partners kao glavnog savjetnika za restrukturiranje Agrokora na koje se poziva Dalić? Pa, njezini momci s hotmaila.

Novi Borg u Agrokoru



Naime, nakon što je Ramljak izabran kao vladin povjerenik u Agrokoru, grupa koja je radila na izradi zakona sada je nastavila, na istim kanalima, upravljati tom bivšom tvrtkom Ivice Todorića.



Na mailing listi od pisaca Lex Agrokora ostali su Tomislav Matić iz Texo Managementa, Tonći Korunić i Matko Maravić iz InterCapitala te predstavnik tvrtke Altera Marko Delić. U mailovima se, nakon 10. travnja, ne pojavljuje hotmail potpredsjednice Dalić.





"Grupa Borg, sretan Vam Uskrs! Ponosan sam što jašem s vama!" napisao je Ramljak 16. travnja prošle godine. Zanimljivo je kako je Dalićkina grupa Ivicu Todorića do 10. travnja nazivala Borgom, no kada je Ramljak zbacio Todorića, preuzeli su i njegovu oznaku - Borg.



Termin "Borg" preuzet je iz univerzuma Star Treka, a riječ je o skupini rasa pretvorenih u kibernetičke organizme, koji funkcioniraju kao radilice unutar grupne svijesti nazvane Kolektiv ili Košnica. Borgovi koriste postupak asimilacije kako bi prisilno pridružili druge pojedince Kolektivu.

Birali glavnog savjetnika



Uglavnom, ta je grupa birala glavnog savjetnika i evaluirala pristigle ponude, što dokazuje kontinuitet rada pisaca Lex Agrokora koji su prvo stvarali zakon, a zatim i preuzeli upravljanje Agrokorom. Podsjetimo i da nije bilo javnog natječaja, nego su se slali upiti.



Predstavnik tvrtke Altera održao je i kratku prezentaciju pristiglih ponuda.



"Općeniti je zaključak da 3 ponude (McKinsey, Alix i E&Y) pokrivaju većinu traženog scopa kvalitetno, dok su dvije ponude (BCG i Roland Berger) jako fokusirane na operational improvements i malo 'tanke' što se tiče vođenja procesa restrukturiranja. Povrh toga, McKinsey je u dosta očitom konfliktu, tako da (po meni) ne dolaze u obzir, iako su ostavili jako dobar dojam na sastanku u četvrtak", napisao je Delić.





Na kraju je, kao što je poznato, Alix Partners izabran kao glavni savjetnik, i to 25 travnja. Istog dana kada je Alix potpisao ugovor s Agrokorom, odnosno vladinim povjerenikom Ramljakom, odmah su potpisana još četiri ugovora i to s Texo Managmentom, Altera Savjetovanjem, InterCapitalom, koji su bili pisci Lex Agrokora te sudjelovali u evaluaciji pristiglih ponuda, te s Komunikacijskim uredom Colić, Laco i Partneri.



Isti dan kad je izabran Alix, pisci Lexa dobili milijunske ugovore



Alix je zapravo savršeno odgovarao piscima Lexa jer ta tvrtka nije imala podružnicu, odnosno ured u Hrvatskoj, pa su odmah morali potpisati ugovore s "lokalnim stručnjacima" kako bi mogli započeti posao u Agrokoru.



"Te tvrtke pomagale su kompaniji i izvanrednom povjereniku u svladavanju tog najkritičnijeg razdoblja izvanredne uprave. U to vrijeme niti jednu od tih kompanija formalno nije bio angažirao Agrokor, ali su dobro radile i vrlo su dobro razumjele problematiku. Nama je svakako bila potrebna lokalna podrška", rekao je Alastair Beveridge, jedan od izvršnih direktora AlixPartners u razgovoru za Jutarnji list u veljači ove godine.

U istom intervjuu na pitanje kako to da su te tvrtke angažirali isti dan, izrekao je povijesno: "Tek kad je Agrokor pristao na naše uvjete, bilo je moguće finalizirati ugovore s podizvođačima." Time Beveridge zapravo priznaje da je Ramljak u trenutku kad je birao savjetnika imao na stolu Alixovu ponudu koja je već uključivala njegovu dojučerašnju tvrtku.

Ramljak kao vladin povjerenik nudio ugovore sa svojim Texom



I gle čuda, od svih ponuda odabrana je baš ona AlixPartnersa, što potvrđuje ionako ozbiljnu sumnju na korupciju. Ramljak je odmah nakon toga nudio konzultantima s mailing liste ugovor s Texo Managementom.

U ugovoru stoji kako su oni iz Texo Managmenta podizvođači Alix Partnersa.



Jedan od takvih ugovora, što smo već objavili na Indexu, ponuđen je Zadruzi za etično financiranje (ZEF), koja je također bila član posebne skupine koja je analizirala stanje u Agrokoru, no nije izravno sudjelovala u pisanju samog Lex Agrokora.

Datum je, gle čuda, opet 25. travnja! Isti dan.





Cijena ponuđena ZEF-u, rekao nam je tada Goran Jeras, čelnik ZEF-a, spadala je u okvir uobičajenih konzultantskih tarifa, međutim mogla se smatrati relativno niskom s obzirom na opseg, značaj i vrijednost konkretnog posla u Agrokoru.

Pitanje za DORH



Iz te perspektive, navodi Jeras, dodatno iznenađuje ukupna visina honorara koji su isplaćivani iz Agrokora i koji su, na kraju krajeva, izazvali aferu koja je dovela do Ramljakove ostavke.

Tjedni honorar Ramljakove bivše tvrtke iznosio je 242.894 kuna, a tvrtka Altera imala je ugovor od 245.67 kuna tjedno.

Na pitanje kako je Ramljak, nakon što je već tri tjedna bio postavljen u Agrokoru, mogao nuditi ugovore savjetnicima sa svojom bivšom tvrtkom, nitko nam nije htio odgovoriti.



No to je, čini se, ionako pitanje za DORH.