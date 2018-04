Očekuje se više kruzera na Jadranu i rijekama nego lani, u Dubrovnik stiže 441 sa 740 tisuća putnika

Ilustracija: FaH (Fotografija ne prikazuje događaje iz teksta)



NA HRVATSKOME Jadranu ove se godine očekuje više kruzera nego lani, jer se morskim lukama najavilo njih 963, dok ih je lani bilo 911, a porasti dolazaka turističkih brodova očekuju se i u lukama na rijekama, doznaje se iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.



Po podacima iz morskih lučkih uprava, ove se godine, kako kažu iz Ministarstva, najveći broj najava dolazaka kruzera na Jadran odnosi na luke Dubrovnik i Split, koje su i prošlih godina bile najposjećenije.



"Luka Dubrovnik u 2018. očekuje nastavak poslovanja poput onog u 2017., uz određeno smanjenje broja ticanja i blagi porast broja putnika na kružnim putovanjima zbog izmjena nastalih u poslovnoj okolini kruzing turizma", ističu iz Ministarstva.



Dubrovnik očekuje 441 kruzer sa 740 tisuća putnika



Dodaju da je Lučka uprava Dubrovnik ovu kruzing sezonu počela u nedjelju, 18. ožujka, dolaskom broda Viking Star s ukupno 929 putnika.



Tijekom ove godine u luci Dubrovnik-Gruž očekuje se 441 ticanje brodova, s oko 740 tisuća putnika, što je u odnosu na prošlu godinu 2 posto manje ticanja i oko 4 posto više putnika. Pritom je toj Luci najavljeno i sedam ticanja brodova, koji prvi puta posjećuju Dubrovnik.



Iz Ministarstva navode i da ostale luke očekuju ove godine više kruzera, pa je tako Lučkoj upravi Rijeka za sada najavljeno ticanje 11 kruzera, Lučkoj upravi Split 275, Lučkoj upravi Zadar 130 do 140, a Lučkoj upravi Šibenik 112, što je ukupno 20 posto više ticanja i do oko 20 posto putnika više nego u prošloj godini.Osim u morskim, i u lukama unutarnje plovidbe, a pod upravljanjima Lučke uprave Vukovar u pristaništima Vukovar, Ilok, Batina i Aljmaš, te pod Lučkom upravom Osijek u pristaništu Osijek, ove se godine očekuje veći broj plovila nego lani."Vukovar očekuje 328 brodova ili gotovo 50 više nego prošle godine, kada su pristaništa pod upravljanjem Lučke uprave Vukovar posjetila 279 plovila. Osijek očekuje 70 plovila ili 15 više nego u 2017., a najčešće je riječ o riječnim kruzerima", kažu iz Ministarstva.Za riječne kruzere kažu da do Vukovara i Osijeka najčešće doplove od Beča, Bratislave ili Budimpešte, pa prema Crnom moru."Osim navedenih pristajanja u Vukovaru, Batini, Iloku, Aljmašu i Osijeku povremeno se pojavi i francuski riječni kruzer Victor Hugo, koji iz Dunava uplovi i u Savu, pa preko Slavonskog Broda doplovi do Siska, naravno, kada je vodostaj Save povoljan za njegovu plovidbu", zaključuju iz Ministarstva.