Od danas se više ne plaća tunelarina za tunel Sv. Ilija, a to je važna vijest za stanovnike Imotskog i okolice

OD DANAS se ukida naplata tunelarine kroz tunel Sv. Ilija koji spaja Imotsku krajinu i Makarsko primorje. Ukidanje ovog nameta za lokalno stanovništvo bilo je prilika da lokalni političari, na čelu sa splitsko-dalmatinskim županom Blaženkom Bobanom, malo nahvale svoj rad.



Župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban tako je ocijenio kako je ukidanje plaćanja tunelarine kroz tunel Sv. Ilija, koji prometno povezuje Imotsku krajinu i Makarsko primorje, iznimno važno za žitelje tog područja jer će se financijska sredstva koja su građani trošili za tu namjenu sada usmjeravati u razvoj ruralnog područja Zabiokovlja, a to će pridonijeti i ublažavanju nepovoljnih demografskih trendova.



"Ukidanjem tunelarine kroz tunel Sv. Ilija uravnotežuje se to područje s drugim područjima jer nigdje u Hrvatskoj na ulazno-izlaznim pristupima autocesti se ne naplaćuje tunelarina", rekao je župan Boban na konferenciji za novinare upriličenoj kod tunela Sv. Ilija u nazočnosti gradonačelnika i načelnika općina Imotske krajine i Makarskog primorja.



Prema njegovim riječima, jedan građevinski poduzetnik godišnje je plaćao gotovo 500.000 kuna tunelarine kroz tunel Sv. Ilija, a s tim novcima mogao bi otvoriti šest novih radnih mjesta s prosječnom hrvatskom mjesečnom plaćom.



Župan Boban zahvalio je predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću koji je, kako je rekao, razumio njegove i argumente ljudi s tog područja.



Naglasio je da je ukidanje tunelarine kroz tunel Sv. Ilija važno i zbog demografskih razloga jer se zbog lošeg ekonomskog stanja u Imotskoj krajini rađa sve manje djece, a odrasli se iseljavaju.



Takvi projekti, kao što je tunel Sv. Ilija, za desetak ili petnaest godina bit će uzaludni ako ne bude imao tko raditi u Imotskoj krajini, dodao je.



"Majka svih reformi mora biti demografska obnova jer to je poticaj daljnjeg razvoja Republike Hrvatske, poglavito ruralnih područja koja do sada nisu imala ravnomjeran razvoj s drugim dijelovima Hrvatske," poručio je Boban.



Boban: Tunel besplatan i za domaće i za strance



Na upit postoji li mogućnost da stranci i turisti koji pri dolasku na Jadransku obalu koriste prolaz kroz tunel Sv. Ilija ipak plaćaju tunelarinu, Boban je istaknuo kako je Hrvatska članica Europske unije te za sve putnike moraju važiti isti kriteriji.





"Ne smijemo raditi diferencijaciju za bilo kojeg stanovnika EU-a ili bilo koju osobu koja prolazi ovom prometnicom", kazao je Boban.Na upit na koji će se način ubuduće održavati tunel Sv. Ilija budući da neće biti financijskih sredstava od tunelarine, Boban je uzvratio protupitanjem: "A kako se održavaju tuneli od Dugopolja do Splita, riječka zaobilaznica s vijaduktima, mostovima i tunelima ili kako se održavaju pristupne ceste okolo Zagreba ili na svim drugim pristupima autocesti? Zašto bi samo Imoćani i Makarani bili zakinuti izdvajanjem vlastitih sredstava?" upitao je Boban.Pri tomu je podsjetio kako je građevinska dozvola za tunel Sv. Ilija i početak gradnje tog tunela ishođena proračunskim sredstvima splitsko-dalmatinske županije te dodao kako se sve ostale prometnice u Hrvatskoj održavaju iz sredstava poreznih obveznika iz cijele Hrvatske."Nadam se da će oko 11 milijuna kuna koliko godišnje košta održavanje tunela Sv. Ilija i dalje biti financirano iz proračuna te da će se u dogledno vrijeme smanjiti cestarina," rekao je Boban.Na novinarsku opasku kako je tunel Sv. Ilija građen kreditnim sredstvima, župan Boban je uzvratio kako su tako građene i prometnice oko Rijeke i Šibenika.Gradonačelnik Imotskog Ivan Budalić istaknuo je kako će nakon ukidanja tunelarine Imotskoj krajini godišnje ostati oko četiri milijuna kuna sredstava."Očekujem daljnji razvitak ovog kraja izgradnjom bolje prometnice prema Imotskom jer će to poboljšati prometnu povezanost ne samo Imotskog kraja nego i Hercegovine s Jadranskim primorjem," rekao je Budalić.Gradonačelnik Makarske Jure Brkan istaknuo je kako se ukidanjem tunelarine eliminiraju prometni zastoji kod tunela Sv. Ilija, a time će se ubrzati pristup Makarana autocesti Zagreb-Metković."Ukidanjem tunelarine Makarani će moći doći na tu autocestu za petnaestak minuta, a to je za nas ogroman dobitak te zahvaljujemo premijeru Plenkoviću i županu Bobanu što su nam to omogućili", poručio je Brkan.Odlukom Hrvatske vlade od noćas je prestala naplata cestarine za korištenje tunela Sveti Ilija kroz Biokovo, pa je uspostavljena i nova regulacija prometa kod naplatnih postaja postavljenih iz pravca Zagvozda prema moru. Zbog ukidanja naplate cestarina prolazak kroz naplatnu postaju odvija se bez zaustavljanja. Za svaki smjer, privremenom prometnom regulacijom, iz sigurnosnih razloga jer je promet na pristupnoj cesti i tunelu dvosmjeran, određena je po jedna staza označena zelenom strelicom na koju se promet usmjerava. U cilju postizanja što boljeg odvijanja prometa i sigurnosti korisnika, iz Hrvatskih cesta upozoravaju vozače da se pridržavaju ograničenja i prate prometnu signalizaciju kao i poruke na info-displejima.